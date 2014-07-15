برای درخشش ورزشکاران قمی سرمایه گذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان بینی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان قم که قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها و مشاور وزیر و همچنین جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان و مدیران دستگاه‌های استان در تالار بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: توفیقی بود که 77 ماه در در سنگر ورزش استان قم خدمتگذاری کنم و این خدمات با همکاری و مشارکت گروهی جامعه ورزش قم بود و ما فقط هماهنگ کننده بودیم.

وی بیان داشت: سعی کردیم با تکریم ورزشکاران و جوانان و با تعامل کار‌ها را پیش ببریم و توفیق‌ها متوجه جامع بزرگ ورزش است و هرچه انجام نشده، تقصیر بنده است و امید است جبران کنیم.

مدیر عامل باشگاه صبای قم عنوان کرد: با توجه به موقعیت شهر قم اولویت‌هایی در کارمان داشتیم و در اداره کل، برنامه محوری و برنامه سالانه، پنج ساله و سند راهبردی اجرا شد و برای افق 10 سال آینده برنامه پیش بینی شده است.

مدیر عامل باشگاه صبای قم تصریح کرد: پژوهش 20 ساله تحت عنوان تدوین نقشه جامع ورزش انجام دادیم تا متوجه شویم سهم سرانه ورزش در کجا کم است که آن را بالا ببریم.

افتتاح 40 مکان ورزشی در طول مسئولیت

وی ابراز داشت: در طول مسئولیت خود 40 مکان ورزشی تحویل دادیم که بیشتر آن در مناطق 2، سه و یک بود و پروژه‌های مربوط به سفر مقام معظم رهبری به قم با رویکرد توجه به ورزش بانوان و مناطق محروم انجام شد.

جهان بینی افزود: شاخص‌های ورزش همگانی در سال 86 حدود هفت تا 9 درصد بود که مبنای آمارگیری و گزارش گیری‌های ما حدود 20 درصد بود البته آمار‌ها فراز و نشیب دارد و باید تلاش شود که این شاخص افزایش یابد و همچنین ورزش محلات نیز باید بیشتر شود.

وی یادآور شد: در فضاهای ورزشی مکان‌های زیادی افتتاح شد و خانه ووشو، خانه کاراته و بوکس نیز افتتاح شد و با این وجود سرانه که 40 سانتی متر است میزان آن در قم پایین است و با توجه به بضاعت دولت باید با کمک خیران و بخش خصوصی کارهای خوبی صورت گیرد.

مدیر سابق اداره کل ورزش و جوانان استان قم عنوان داشت: در حوزه فرهنگی سعی کردیم محیط‌های ورزشی را توسعه دهیم و از جمله کار‌ها ایجاد نمازخانه‌ای برای اولین بار در کشور در ورزشگاه یادگار امام است اما واقعا باید در این زمینه بیشتر کار شود.

مستند سازی مکان‌های ورزشی

وی ابراز کرد: بیش از 70 درصد مکان‌های وزشی دارای سند و مستند سازی شده و اتفاقی که در ورزشگاه حیدریان پیش آمد غفلتی بود که در گذشته انجام شده بود و با همت دکتر لاریجانی و پیگیری‌هایی حجت الاسلام بنایی این مشکل با حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی مرتفع شد و مشکل حقوقی ورزش آرامش یافت.

ساماندهی 41 هزار ورزشکار

جهان بینی تصریح کرد: رتبه‌های برتری در بخش‌هایی همچون پژوهش، حقوق و ازدواج در ستاد ساماندهی امور جوانان داشتیم و 29 هزار ورزشکار سازمان یافته به 41 هزار نفر رسید و همچنین ملی پوشان نیز افزایش یافت.

وی افزود: امروز در بخش‌های مختلف ورزش همچون کاراته، فوتسال، فوتبال و والیبال و لیگ دست یک، ورزشکاران قمی می‌درخشند و بهتر است در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری شود.

درآمد‌ها در ورزش جوانان به کار گرفته شده

مدیرعامل باشگاه صبای قم با بیان اینکه منافع دولت کم شده و به همین دلیل به دولت تکیه نکردیم، ابراز کرد: 230 میلیون درآمد از مکان‌های ورزشی به دست آمد و امروز این میزان بیش از یک و نیم میلیارد است که در ورزش به کار گرفته شده می‌شود.

جهان بینی در پایان ضمن تشکر از دکتر لاریجانی، حجت الاسلام بنایی و حمایت استاندار قم اظهار کرد: آقای عابدی از ورزشکاران موفق استان قم بود و حتما در این حوزه نیز موفق می‌شود و من هم در کنارشان هستم و همه باید با او همکاری کنیم.