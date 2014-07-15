دین را نبايد در حد و اندازه سلایق شخصی پایین آورد/ ما نمي خواهيم به نام دین زور بگوییم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تیمورعلی عسگری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با تاكيد بر اينكه دانشگاه باید تعریفي ناب و جذاب از دین را به نمايش بگذارد، افزود: دانشگاه فضايي براي انسان‌سازی و آزاداندیشی دینی است و دراين محيط بايد نظریه‌پردازی اسلامی وجود داشته باشد زيرا در چنين شرايطي است كه وجود آدمي ساخته مي شود.

وي ادامه داد: دین را نبايد در حد و اندازه سلایق شخصی پایین آورد و اين رسالت دانشگاه است كه فضايي را براي انسان‌سازی و آزاداندیشی دینی فراهم كند.

انتقاد از امام جمعه مشهد

حجت الاسلام عسگري با اشاره به مقوله عفاف و حجاب بيان كرد: نسبت دادن کشف حجاب رضاخانی به دانشگاه آزاد اسلامی ظلم بزرگي است و اين درست نيست كه امام جمعه مشهد دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جولانگاه بی‌عفتی معرفي كند و بگويد باید واژه اسلامی را از این دانشگاه برداشت.

نماینده پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اينكه برخوردها و رفتارهاي اين چنيني نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي صحيح نيست و عين بی‌انصافی است، گفت: این دانشگاه دارای رسانه نیست و در هنگامی که برنامه‌های خود را به نمایندگان ارائه می‌کند مورد تقدیر قرارمي گيرد.

ما نمي خواهيم به نام دین زور بگوییم

وی عنوان كرد: دانشجویان متخلف اين دانشگاه به نیروی حراست معرفی می‌شوند و محترمانه ارشاد مي شوند و پس از تکرار فرایند نامطلوب از سوی این دانشجو کمیته انضباطی ایجاد مي شود و در حقيقت نحوه رفتار و برخورد دانشگاه آزاد اسلامی با نوع رفتارهاي برخي از حضرات متفاوت است و ما نمي خواهيم به نام دین زور بگوییم.

وي تصريح كرد: بي ترديد حکومت نيز با زور در فرهنگ دینی اصل و پایه‌ای ندارد و به همين خاطر در حوزه علم و دانشگاه هم چالش‌هایی پیش روی ما است كه بايد رفع شود.

نسبت دادن مقوله کشف حجاب رضاخانی به دانشگاه آزاد اسلامی ظلم بزرگي است

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی بيان كرد: در دانشگاه آزاد اسلامی تفكر اعتدال مدنظر است و ما نمي خواهيم از طريق روشهاي قبلي كه 30 سال انجام شده و جوابي نگرفته ايم عمل كنيم و امكان دارد روش‌هایمان متفاوت باشد اما نسبت دادن مقوله کشف حجاب رضاخانی به دانشگاه آزاد اسلامی ظلم بزرگي است.

حجت الاسلام عسگري يادآور شد: در اين دانشگاه اعتدال از نوع اصلاح‌طلبی، اصولگرایی و مستقل‌هایی که در دانشگاه وجود دارد مدنظر است و در اين مسير از تکامل انسان، کرامت، پرورش انسان‌های مکتبی، شرف انسانی، عدالت و شجاعت که در متن آموزه‌های دینی وجود دارد نباید غفلت کنیم و اعتقاد داريم كه نبايد دین را در حد سلایق شخصی خویش پایین آورد.

وی با اشاره به اينكه ضرورت دارد تا در جامعه دانشگاهی اصلاح و اعتدال به معناي واقعي کلمه مطرح باشد، افزود: اولین چالش پيش روي دانشگاه آزاد، گذار از دانشگاه سنتی به دانشگاه جدید است و اكنون نظام تولید دانش به سبک قدیم دستخوش تحول شده و امپراطور رسانه‌ای به گونه‌ای پیش رفته که اقتدار دانشگاه را در شکل سنتی خود به مخاطره افکنده است.

ماموريت محور نبودن دانشگاه‌ها

به گفته وي مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد باید نسبت به رشته‌‌های تحصیلی و پذیرش دانشجو به شکل پژوهش محوری و پرداختن به کیفیت به جای کمیت بازنگري لازم را انجام دهد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی بيان كرد: ماموريت محور نبودن دانشگاه‌ها چالش دیگر پيش روي ماست طوري كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی 10 میلیون فارغ‌التحصیل به جامعه تحویل داده شد و اما به کارآفرینی در دانشگاه‌ها توجه نشد و توازن ميان آموزش‌ها، خدمات و نیاز جامعه در دانشگاه‌های ما مغفول مانده است.

وي از کاهش 12 درصدی وابستگی مالی دانشگاه‌های آزاد به شهریه دانشجویان خبر داد و افزود: طي سال جاري اين دانشگاه بايد در بودجه سالانه خود 12 درصد وابستگی مالی خود را به شهریه دانشجویان کاهش دهد و در حال حاضر دانشگاه ‌آزاد اسلامی بدون بار مالی بر دولت برابر با همه دانشگاه‌های دولتی فارغ‌التحصیل داشته است.

سیاسی‌ شدن آموزش عالی در کشور

حجت الاسلام عسگري سیاسی‌ شدن آموزش عالی در کشور را یکی دیگر از چالش‌هاي پيش رو دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اين امر را نفی کرده‌ و فرمودند سیاسی شدن دانشگاه‌ها آنها را دستخوش حوادث کرده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به چالش‌های درونی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی بيان كرد: در دولت قبل برخلاف قانون اساسنامه تغيير كرد و هیئت امنا به گونه‌ای طراحی شد که دانشگاه آزاد از دست متولیان اصلی گرفته شود طوري كه بدون نظر هیئت مؤسس به اساسنامه دست برده شد و در آن زمان دولت موظف بود اقداماتي كه مردم خود می‌توانستند انجام دهند را به آنان بسپارد و به همين دليل نزدیک به 300 تن از مدیران باسابقه که از بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسلامی بودند کنار زده شده و حق و حقوشان پايمال شد.

وی افزود: پس از تغيير شرايط کشور، هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد اما او اعلام کرد خانه‌نشینی را انتخاب نمي كند وسپس روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در نهایت دانشگاه آزاد اسلامی پس گرفته شد.

به گفته وي در حال حاضر جرياني كه نمی‌خواست هاشمي رفسنجانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تشخیص مصلحت نظام شود امروز به عنوان يك چالش سیاسی فعالانه اقدام مي كند.