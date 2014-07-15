به گزارش خبرنگار مهر، این اطلاعیه که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر شده بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «من سمع رجلا ینادی يا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»

بار دیگر رژیم سفاک و جعلی صهیونیستی در تجاوزی وحشیانه و ظالمانه اقدام به کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌پناه و بی‌گناه فلسطین نموده است و بیش از پیش فجایع غمباری را رقم زده است و زخمی دیگر بر پاره تن جهان اسلام نشانده است و مردم عزتمند و روزه دار این سرزمین را آماج حملات ناجوانمردانه خویش قرار داده‌اند.

در غزه، زنان و کودکان به خاک و خون کشیده می‌شوند و خانه‌ها، مساجد و بیمارستان‌ها هدف قرار می‌گیرند اما خبری از مدعیان حقوق بشر نیست.

جای اندوه و بسی تأسف است که در این ظلم عظیم مجامع بین المللی به جای محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم متجاوز و جنگ طلب، بر طبل حمایت از ظالم می کوبند و مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین را عامل اصلی جنگ معرفی می‌نمایند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از مقاومت مردم قهرمان فلسطین و با تأکید بر مسئولیت حقوقی و اخلاقی دبیر کل سازمان ملل و مجامع بین‌المللی و حاکمان و شخصیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی جهان خصوصاً جهان اسلام خاطر نشان می‌سازد عمق جنایات اسرائیل چنان است که صرف محکومیت از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری اسلامی کافی نیست بلکه باید با اقدامی جمعی عوامل جنایتکار رژیم صهیونیستی را به دلیل زیر پا گذاشتن بدیهی ترین مقررات بین المللی و حقوق بشر‌دوستانه مورد تعقیب و محاکمه فوری در دادگاه کیفری بین المللی قرار دهند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌دارد و همه مسلمانان را دعوت به وحدت جهت دفاع از ملت مظلوم فلسطین و تلاش برای نابودی این رژیم منحوس فرا می‌خواند.

(وَ سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

