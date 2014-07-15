تخفیف 50 درصدی اماکن ورزشی شهرداری برای دانش آموزان/ انتقاد از سرگردانی کارت های اعتباری مترو دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر ،اسماعیل دوستی به عنوان طراح طرح تخفیف 50درصدی اماکن ورزشی برای دانش آموزان در دفاع از دوفوریت آن گفت: طرح دوفوریتی تخفیف 50 درصدی برای دانش آموزان در دو ماه تابستان برای استفاده از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران به منظور پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان ارائه می شود. محل جبران هزینه های ناشی از این طرح در اصلاحیه بودجه مشخص می شود. البته این طرح را می توانیم در تمام طول سال اجرا کنیم و هیچ هزینه ای از دانش آموزان دریافت نکنیم.



احمد دنیامالی نیز به عنوان موافق طرح گفت: در همه دنیا تحصیل و ورزش رایگان است. حالا که آموزش و پرورش برای تحصیل هزینه های کلان از دانش آموزان دریافت می کند، دست کم ما برای بچه های مردم که دو ماه در خانه هستند، این امکان را ایجاد کنیم. همچنین هزینه های اجرای این طرح رقمی نمی شود که بخواهیم برای آن اصلاحیه بیاوریم.



حبیب کاشانی به عنوان مخالف طرح گفت: تصویب بودجه شهرداری دست ما بوده، اما حالا که 24 تیر است، یاد دانش آموزان افتاده ایم. هیچ کسی مخالف این طرح نیست، اما شان شورا اجل از آن است که طرح های احساسی و عجولانه مطرح کنیم. در حال حاضر این مصوبه برای خانواده های شهدا، معلولان و برخی اقشار دیگر اجرا می شود و طرح آن در جلسه علنی روز سه شنبه، صرفا با اهداف تبلیغاتی است.



علیرضا دبیر نیز به عنوان موافق طرح گفت: امسال در بودجه سازمان ورزش نزدیک به 50 میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته ایم تا این سازمان بتواند به شهروندان به خوبی خدمات رسانی کند. این طرح بار مالی برای شهرداری به همراه ندارد و در دوره های قبل هم اجرا می شده است.



معصومه آباد نیز به عنوان موافق طرح گفت: در سال 87 ما طرح شهر دوستدار کودک را تصویب کردیم که یکی از بندهای آن، مربوط به دانش آموزان بود که مشمول ورزش و حمل و نقل رایگان هستند که هیچ کدام از اینها اجرا نشده است. با توجه به محدودیت فضاهای ورزشی برای کودکان، پیشنهاد می کنم این طرح را برای تمام طول سال تصویب کنیم. زیرا ما هیچ شهربازی و فضای تفریحی مناسبی برای کودکان نداریم و دست کم می توانیم یارانه های سازمان ورزش را برای دانش آموزان نیز اعمال کنیم.



مجتبی شاکری به عنوان مخالف طرح گفت: بهترین استخرهای شهرداری به پیمانکاران واگذار و قیمت بلیت دوبرابر شده و با 50 درصد تخفیف تازه به قیمت اولیه بازمی گردد. لطفا به این موضوع رسیدگی شود.



ابوالفضل قناعتی نیز گفت: با تصویب این طرح، دانش آموزان را مثل قضیه بلیت مترو که محقق نشد، اذیت و سرگردان نکنیم و ابتدا زیرساخت های اعمال این تخفیف را فراهم کنیم.



رحمت الله حافظی در مخالفت با افزودن اقشار دیگر به مشمولان این طرح گفت: اگر بخواهیم دانشجویان را نیز به این طرح اضافه کنیم، بعد اساتید و معلمان و اقشار دیگر هم برایشان مطالبه ایجاد می شود. بنابراین خواهش می کنم این طرح را محدود به دانش آموزان و مدت دو ماه باقیمانده از تابستان بگذاریم.



محسن پیرهادی با انتقاد از مطرح شدن یکباره طرح های دوفوریتی در شورا گفت: بهتر است این قبیل دوفوریت ها را حذف کنیم، زیرا کار شورا را با مشکل روبرو می کند و موضوع هم دارای فوریت و ضرورت خاصی نیست.



در نهایت طرح مذکور برای مدت سه ماه به تصویب شورای شهر رسید.

