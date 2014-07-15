بازگشت 5 هزار میلیارد ریال کالا به گمرکات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان، نسبت به اعاده کالاهای متروکه به گمرکات کشور و ترخیص از طریق صاحبان کالا اقدام می کند که در این راستا بیش از 4 هزار و 900 میلیارد ریال کالا در سه ماهه نخست سال جاری به گمرکات کشور اعاده شده است، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 281 درصد رشد را نشان می دهد.

محمدی خاطر نشان کرد: علیرغم درآمد هزینه ای بودن سازمان و به لحاظ نقش برجسته حاکمیتی نسبت به اعاده این قبیل کالا ها اقدام می کند، که اغلب آنها به ترتیب اولویت، کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی می باشند و عموما شامل ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه صنایع داخلی و برخی اقلام مورد نیاز مصرف کنندگان در بازارهای داخلی بوده که با تقاضای گمرک جهت ترخیص توسط صاحبان کالا به گمرکات سراسر کشور اعاده شده است.

وی اظهارداشت: برای جلوگیری از تراکم کالا در گمرکات کشور و همچنین پایین آمدن قیمت تمام شده کالاها از دستگاه های ذیربط و صاحبان کالا درخواست کرد در امر ترخیص کالا با سرعت عمل بیشتری اقدام کنند.