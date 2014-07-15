به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس نسخه 8 "شاخص های کلیدی بازار کار" به بررسی 16 شاخص از 18 شاخص کلیدی بازار کار در ایران پرداخته است.

با توجه به اهمیت شرایط بازار کار و به منظور اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب، تدوی شاخص های دقیق که در مقاطع زمانی مشخص، اطلاعات درستی را از وضعیت بازار کار ارائه نماید، ضروری به نظر می رسد.

در این راستا، سازمان بین المللی کار به منظور گردآوری و انتشار داده های بازار کار، برنامه شاخص های کلیدی بازار کار را از سال 1999 میلادی، به عنوان ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار ارائه و به تمام کشورهای عضو توصیه نموده است.

برای محاسبه شاخص های مذکور از جدیدترین نتایج طرح های آمارگیری و گزارشات آماری کشور استفاده شده است. سطح انتشار این شاخص ها ملی، مناطق شهری، مناطق روستایی و به تفکیک جنس می باشد.

لیست شاخص های مذکور به قرار زیر است:



شاخص کلیدی 1: نرخ مشارکت نیروی کار

شاخص کلیدی 2: نسبت اشتغال

شاخص کلیدی 3: وضع شغلی

شاخص کلیدی 4: اشتغال بر حسب بخش اقتصادی

شاخص کلیدی 5: اشتغال در گروه¬های عمده شغلی

شاخص کلیدی 6: کارکنان پاره وقت

شاخص کلیدی 7: ساعات کار

شاخص کلیدی 9: بیکاری

شاخص کلیدی 10: بیکاری جوانان

شاخص کلدی 11: بیکاری بلند مدت

شاخص کلیدی 12: نرخ اشتغال ناقص زمانی

شاخص کلیدی 13: نرخ عدم فعالیت

شاخص کلیدی 14: دستیابی تحصیلی و بی سوادی

شاخص کلیدی 16: هزینه های جبران خدمات و دستمزد ها:

شاخص کلیدی 17: بهره وری کار

شاخص کلیدی 18: فقر، توزیع درآمد و فقر کار