آرایش قوانین تسهیل دهی بنیاد برکت بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مدیران بنیاد برکت با مدیران استان اردبیل گفت: با وجود اینکه این نهاد با هدف حمایت از تولید و اشتغال فعالیت می کند اما در عمل برخی موانع در تسهیل دهی این مجموعه مشاهده می شود.

وی افزود: یکی از موانع تمرکز بنیاد به ارائه تسهیلات به طرح هایی است که وام بانکی دارند.

وی با اذعان به اینکه در اعطای تسهیلات بانکی به دلیل مشکلات موجود در بانک ها در اغلب موارد مشکلاتی به وجود می آید، ادامه داد: در عین حال طرح از دریافت تسهیلات بنیاد نیز منع می شود.

پیرموذن تصریح کرد: علاوه بر این نبود صنایع مادر در استان موجب شده است در برخی مواقع سرمایه گذار علاقه مند به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و در ادامه از حمایت های مالی بنیاد نیز محروم شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان در ادامه صحبت های خود با تاکید به ضرورت رفع این مشکل خواستار پالایش طرح ها در خود استان شد و افزود: تغییر آرایش قوانین بنیاد برکت می تواند زمینه ساز احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و نوپا در استان شود.

300 فقره پرونده کمک هزینه ازدواج حمایت شود

در این مراسم همچنین معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اردبیل خواستار توجه بنیاد برکت به پروژه نیمه تمام مسکن مهر افراد تحت پوشش این سازمان شد.

رضا محمدی تصریح کرد: از آغاز به کار طرح مسکن مهر هزار و 174 واحد مسکن در قالب مهر و خودمالکی تحویل خانوارهای تحت پوشش شده است.

وی افزود: با این وجود با گرانی مصالح و طولانی شدن پروسه ساخت برخی مساکن با کمبود آورده اولیه متقاضی مواجه بوده و به بهره برداری نمی رسد.

وی با بیان اینکه 500 واحد مسکن در دست ساخت است، تاکید کرد: حتی متقاضی توان تامین آورده را نداشته و پروژه نمی تواند به اتمام برسد.

محمدی خواستار حمایت بلاعوض بنیاد برکت از محرومان و متقاضیان نیازمند مسکن مهر شد و بیان داشت: بهزیستی سقف دستور العمل خود را در مسکن پرداخت کرده است.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان در ادامه خواستار توجه به 300 پرونده درخواست کمک هزینه ازدواج شد و افزود: 600 پرونده در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که نیمی به دلیل محدودیت اعتبار موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.