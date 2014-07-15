آمريكا و انگليس از چراغ سبز عبور كرده و آشكارا در مقابل جنايات داعش سكوت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات عمومي كيفري اصراري ديوان عالي كشور روز سه شنبه به رياست آيت الله احمد محسني گركاني و با حضور قضات عالي رتبه ديوان عالي تشكيل جلسه داد. در این جلسه رئيس ديوان عالي كشور به ايراد سخن پرداخت و بيان داشت : ماه رمضان داراي نكته ها و پيام هايي است كه مي بايست به آن توجه ويژه اي داشته باشيم و آن اينكه ماه رمضان ماه تحول و تفكر است ماه خود سازي از زشتي ها و بداخلاقي ها است و اولين پيام ، هدايت مردم است هدي للناس تابلوي ماه رمضان همه سوي بهشت است . و دوم درك ليله القدر كه يك كار مهمي است انسان بايد بداند اين سه شب چقدر در زندگي او نقش مهمي دارد و بايد از آن استفاده كند و سومين پيام ، آمادگي براي مرگ است سفر از اين جهان به جهان ديگر و ورود به منزل خاكي قبر و فشار قبر كه پيامد بداخلاقي با خانواده و فرزندان است كه بايد انسان از بداخلاقي و فشار آوردن به خانواده خود و فرزندان خود بخاطر خدا و دوري از عذاب فشار قبر اجتناب کند.

وی پيام ديگر اين ماه مبارك را زندگي در عالم برزخ عنوان کرد و گفت : عالم برزخ يعني تكليف انسان در اين مقطع مشخص نيست و انسان سرگردان است و نمي داند سرنوشت او چه مي شود؟ و خوشا بحال كساني كه از اين عالم برزخ به آساني عبور كنند.همچنين وارد شدن به محشر و قيامت و رسيدگي به اعمال خوب و بد انسانهاست و آخرين پيام هم صبر و استقامت در مشكلات زندگي دنيا براي رسيدن به زندگي بي مشكل و سراسر كاميابي در بهشت و زندگي هميشگي در مهمان سراي الهي است .

رئيس هيات عمومي ديوان عالي كشور در بخش ديگري از سخنان خويش با مطرح كردن حوادث تلخ و رقت بار خبرهاي منتشره در اخبار و جرايد در خصوص كشتار بي رحمانه مسلمانان بيان داشت : بسياري از بلاها و مصيبت هاي هولناك خون ريزي در كشورهاي اسلامي ، اسلام هراسي ريشه در اعمال خود ما مسلمانها دارد حوادث تلخ و خونين در غزه جلو چشم مسلمانان كشورهاي اسلامي و كشورهاي عربي خليج فارس اتفاق مي افتد همگي خاموش و بي تفاوت از كنار آن مي گذرند تهاجم وحشيانه اسرائيل به غزه و كشتار دهها مردم بي دفاع و بي گناه كه اغلب آنها كودكان مظلوم فلسطين بوده اند در حالي كه صداي مدعيان حقوق بشر و شوراي امنيت در نمي آيد .

رئيس ديوان عالي اضافه كرد: آمريكا و انگليس از چراغ سبز عبور كرده اند و رسماً و آشكارا از كشتار بي رحمانه و اقدام وقيحانه صهيونيستها حمايت مي كند و در مقابل جنايات انحرافي داعش سكوت اختيار کرده اند . متاسفانه از زمامداران كشورهاي اسلامي دست نشانده امريكا و اروپا حمايتي كه ديده نمي شود بلكه پشتيباني و حمايت هاي مالي به دشمنان اسلام هم مي كنند .اين مصائبي است كه علت آن عمل نكردن به كتاب آسماني است قرآن كريم مي گويد اي مسلمانان از هم جدا نشويد پراكنده نباشيد كه خيلي از مسلمانها با تفرقه و با نامهرباني از هم جدا شدند پيام كتاب آسماني اين است كه با هر گونه تفرقه مبارزه كنيد همگي در سايه رحمت و پرتو لطف الهي به ريسمان خدا محكم تمسك نمائيد قرآن را كتاب زندگي و اخلاقي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي خود بدانيد كه بر خلاف آن رفتار شد . لذا نتيجه عمل نكردن به مفاهيم قرآني باعث بداخلاقي ها و بدحجابي ها مي شود و قانون حجاب و عفاف با شعار درست نمي شود با تربيت و آموزش بانوان و دختران در كانونهاي فرهنگي ممكن است به نتيجه برسد .