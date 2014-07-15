تکریم انسان ها و حفظ کرامت انسانی مراجعین مهمترین تکلیف بهزیستی نهاوند است

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر سه شنبه در دیدار با پرسنل و کارمندان اداره بهزیستی نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: بعد از گذشت يک سال از عمر دولت با تلاش ها و اقدامات مفید و کارشناسی شده شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي در جامعه هستيم.

عبدالملکی گفت: علی رغم اینکه در سال جاری بودجه کشور نسبت به سال قبل با کاهش 30 درصدي روبرو شد اما با پیگیری موفق به جذب بودجه های بزرگ و موثر برای طرح ها و پروژه های شهرستان نهاوند شدیم که برای تعریض محور نهاوند-همدان از جاده آورزمان سه میلیارد تومان، محور نهاوند-کرمانشاه دو میلیارد و 200 میلیون تومان و نهاوند –بروجرد یک ميليارد تومان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای تغییر مبلمان شهری امسال یک میلیارد و 200 میلیون تومان به شهرداری نهاوند پول پرداخت شده که در سالهای گذشته بی سابقه بوده است، افزود: برای احیا صنعت گردشگری و رونق مراکز تفریحی نهاوند تپه ابوذر معروف به بام نهاوند به بخش خصوصی واگذار می شود.

فرماندار شهرستان نهاوند در ادامه با توجه به هفته بهزیستی و زحمات و تلاش های کارکنان و مدیران بهزیستی اظهار داشت: بهزیستی در زمینه آسیب شناسی های اجتماعی و مشاوره ای می تواند کمک های زیادی در راستای کم رنگ کردن ناهنجاری های اجتماعی داشته باشد.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: فعالیتهای اداره بهزیستی گسترده و وظایف کارکنان آن بسیار سنگین است چراکه باید از مددجویان حمایت مادی و حمایت روانی بعمل آورد تا مددجویان اعتماد نموده و درد دل کنند.

عبدالملکی افزود: سازمان بهزيستي در چند سال اخير رويكرد جديدی را آغاز کرده و به سمت برنامه هاي علمي اجتماعي بروز در حال حرکت است که كاهش رنج زندگي برخي افراد و افزايش كيفيت زندگي جمعیت هدف بهزیستی از آثار این برنامه ها است.

وی اظهار داشت: تکریم انسان ها و حفظ کرامت انسانی مراجعین مهمترین تکلیف کارکنان بهزیستی است و صبر و شکیبایی و خوش اخلاقی لازمه کار در بهزیستی و کار با افرادی است که با سیل عظیمی از مشکلات و آسیبها روبرو شده اند.

وی همچنین با بیان این موضوع که خوشبختانه اختلافات طرفین در ادامه مذاکرات مسائل هسته ای ایران کم شده است و و در آينده نزديک بحث انرژي هسته اي حل خواهد شد، گفت: دولت و تيم مذاکره کننده هسته ای حق و حقوق ملت ايران را با هیچ چیز عوض نمی کند.