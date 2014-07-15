به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و جمعی از مدیران سازمان بیمه سلامت ایران، ظهر دیروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کردند.



آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با بیان این مطلب که «بیمه را در دنیا یک نهاد اقتصادی تعریف می‌کنند»، گفت: در جوامعی که بخش خصوصی فعالی دارند، برای جلوگیری از اختلافات طبقاتی وجود سازمان‌‌های بیمه‌ای برای کمک به اقشار کم درآمد ضروری است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبعیضی را که به خاطر مسایل اقتصادی در جامعه به وجود می‌آید، ناراحت کننده و برخلاف اهداف انقلاب اسلامی دانست و گفت: جامعه زمانی می‌تواند راحت زندگی کند که مردم در نیازهای ضروری زندگی کمبودی نداشته باشند.



ایشان به طرح بیمه جامع تأمین اجتماعی در زمان سازندگی اشاره کرد و افزود: بر اساس آن طرح ،آرزوی ما بود که هرکس در ایران متولد می‌شود، نیازهای ضروری زندگی اش در مسکن، درمان، تحصیل، شغل و بیمه بیکاری تأمین باشد.



هاشمی رفسنجانی توجه به بهداشت، درمان و سلامت را آینده‌نگری خواند و اظهار داشت: اطمینان از تأمین نیازهای بهداشتی وداروئی، ضریب امنیت انسان را در زندگی بالا می‌برد که در شاخص‌های پزشکی امید به زندگی تعریف می‌شود.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نهادهای امدادی فراوانی که در کشور وجود دارند و هر کدام بودجه‌های مستقلی می‌گیرند، گفت: در صورت نهادینه شدن و فراگیری طرح جامع تأمین اجتماعی نیاز به نهادها و سازمان‌های امدادی نخواهیم داشت.



هاشمی رفسنجانی به اجباری شدن بیمه بیماران روی تخت بیمارستان ها در دوران سازندگی اشاره کرد و گفت: این کار توجیه اقتصادی نداشت، اما فرهنگ بیمه را در کشور نهادینه می‌کرد و در آن صورت خود گردانی بیمارستان‌ها موفق و مفید بود.



ایشان با بیان تأکیدات اسلام بر نکته‌های بهداشتی و دستگیری نیازمندان گفت: با تعالیم همان اسلام، انقلاب کردیم، باید برنامه‌ها و قوانین کشور را به سمت اجرای دقیق اسلام ببریم.



در آغاز این دیدار دکتر انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایران گزارشی از روند بیمه و برنامه‌های این سازمان در آینده ارائه کرد و گفت: هدف از تأسیس سازمان بیمه سلامت، تجمیع همه صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی در جهت تجمیع منابع، مدیریت منابع مالی، ارتقا کیفیت خدمت و تغییر نگرش از درمان به سلامت محوری بود.



دکتر محسنی افزود: دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای به تأمین اعتبار و تحقق بیمه فراگیر سلامت در جامعه دارد.



دکتر حسن زاده رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران نیز با اشاره به فلسفه شکل‌گیری بیمه اظهار داشت: هدف بیمه این است که مردم را در مقابل بار مالی ناشی از بیماری حفاظت کند تا با هزینه‌های اسف بار روبرو نشده و در صورت بروز مشکل دچار گرفتاری‌های مضاعف نشوند.



وی گفت: نظام سلامت مجموعه‌ای از ارگان‌ها و سیستم‌هایی است که در راستای هدف سلامتی مردم فعالیت می‌کنند.



همچنین در ادامه دکتر محمد جواد کبیر معاون بیمه خدمات سلامت با تأکید بر اینکه سلامت یک جزء از نظام توسعه کشور است، گفت: کشورها باید نگاهشان را نسبت به سلامت کلان‌تر کنند.



وی با بیان اینکه یکی از مشکلات چند سال اخیر کاهش سرمایه اجتماعی بود، افزود: نظام سلامت یکی از ابزارهای کارکردی برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی است و در صورت بازگشت آن می‌توانیم یک فضای حمایتی اجتماعی داشته باشیم و در برنامه ششم توسعه باید به آن توجه ویژه شود.