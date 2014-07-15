مرکز اطلاع رسانی ورزش برای افراد با هوش میانه (ID) آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز، به همت انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه و به منظور پاسخگویی به سوالات خانواده های دارای فرزند با معلولیت ذهنی آغاز به کار کرده است.

با توجه به کمبود منابع اطلاع رسانی در خصوص ورزش برای افراد با هوش میانه و افراد دارای معلولیت ذهنی، و نیز با توجه به جمعیت گسترده این قشر، این مرکز در نظر دارد با بهره مندی از حضور کارشناسان و متخصصان امور ورزش برای افراد با معلولیت ذهنی و نیز روانشناسان متخصص در این زمینه، به سوالات خانواده‎ها، مراکز توانبخشی و نیز سازمان های مردم‎نهاد، در زمینه فعالیت‎های ورزشی، پاسخ دهد.

عباس باغستانی به خبرنگار مهر گفت: این مرکز به همت انجمن افراد با هوش میانه راه اندازی شده و با حضور متخصصان ورزشی و روانشناسان متخصص در امر معلولان ذهنی از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 14 پاسخگوی سوالات خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه ورزش ID نوپاست مرکز اطلاع رسانی در نظر دارد در رابطه با اینکه این عزیزان کجا ورزش کنند و به کجا مراجعه کنند، پاسخگو باشد. امیدوارم کلیه مراکز اطلاع‎رسانی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری‎ها و روزنامه‎ها در این زمینه همکاری کنند.



این مرکز همه روزه ( شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 10 الی 14 با شماره های 82187230 و 82187219 برای پاسخگویی به سوالات و کسب اطلاعات بیشتر آماده خواهد بود.



همچنین سامانه پیامکی 30008238 جهت دریافت پیام‌های مورد نظر فعال شده است.