به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه امروز شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری به ایجاد باغ گل ویژه نابینایان در یکی از بوستان‌های عمومی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت و رای آورد اما اختصاص یک باغ ویژه نابینایان مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

عبدالمقیم ناصحی- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره این طرح پیشنهاد داد: این طرح را به صورت پایلوت در کنار مدارس مخصوص نابینایان، اجرا کنیم و اگر نتیجه داد، یک پارک اختصاصی بزرگ به روشندلان اختصاص داده شود.

مسجدجامعی- رئیس شورای شهر در این رابطه توضیح داد: این طرح تاکید دارد که بخشی از فضای بوستان‌های بزرگ شهری به صورت باغ گل ویژه دربیاید که پیشنهاد کمیسیون این است که اولویت با بوستان‌های اطراف مدارس نابینایان باشد. این مسئله پیشنهاد خوبی است و با طرح پیشنهادی منافاتی ندارد.

همچنین احمد حکیمی‌پور - عضو دیگر کمیسیون فرهنگی اجتماعی درباره طرح پیشنهادی گفت: اختصاص یک پارک باعث می‌شود که روشندلان برای استفاده از آن مجبور به جابجایی شوند. باید اختصاص فضایی در همه بوستان‌ها به عنوان باغ گل ویژه نابینایان تصویب شود و یک میلیارد تومان هم برای آن در نظر گرفته است.

در ادامه، احمد دنیا مالی- رئیس کمیسیون حمل و تقل و عمران شورا، با اشاره به مشکلات نابینایان در شهر تهران و نبود بستر مناسب برای آن‌ها، گفت: یک بوستان را به صورتی در بیاوریم که تمام استانداردهای لازم برای تردد نابینایان را در آنجا پیاده کنیم و گل‌هایی که به عنوان دوست نابینایان شناخته می‌شود را در آنجا بکاریم.

وی افزود: ایجاد باغ ویژه در تمام بوستان‌ها، چند سال طول می‌کشد.

در ادامه، سالاری- رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: این پروژه ویژگی عمرانی و شهرسازی دارد و نباید به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارجاع داده می‌شد. یک ماهه به کمیسیون شهرسازی واگذار شود تا ظرف 15 روز تا یک ماه به آن بپرداریم.

علی محمد مختاری - رئیس سازمان پارک‌ها هم در این رابطه با آسان خواندن این کار گفت: همانطور که برای بازنشسته‌ها فضایی را برای کاشت صیفی جات اختصاص دادیم، می‌توانیم هر پارک منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را به این موضوع اختصاص دهیم. این‌کار هزینه‌ای برای ما ندارد و می‌توانیم آن را انجام دهیم.

طرح الزام شهرداری برای ایجاد باغ گل ویژه برای نابینایان در همه بوستان‌های شهر تهران ، رای آورد. اما ایجاد باغ گل مستقل برای نابینایان، علی‌رغم میل رئیس شورای شهر، رای نیاورد.

در جلسه امروز شورا همچنین ،شهرداری از پرداخت توامان پول املاک واقع در طرح های شهری و بخشودگی سه برابری تراکم باقی ملک منع شد

با تصویب طرح نحوه صدور پروانه ساختمان در باقیمانده املاک و اراضی در طرح های اجرایی شهرداری تهران در شورای شهر تهران، شهرداری دیگر بابت قیمت املاکی که در طرح های شهرداری قرار می گیرد، هم مبلغ و هم تخفیف عوارض نمی پردازد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در توضیح ضرورت تصویب این طرح گفت: شهرداری تا کنون بابت املاکی که مقداری از آنها در طرح ها قرار می گیرد، علاوه بر پرداخت بهای کارشناسی ملک، از مالکان بابت ساخت و ساز در باقی ملک خود به میزان سه برابر متراژ ملکِ واقع شده در طرح، پول تراکم را نمی گیرد. یعنی به ازای هر متر از قسمت واقع شده در طرح شهری، سه متر بخشودگی در عوارض ساخت و ساز منظور می کند.

وی ادامه داد: بحث سر این است که این سه برابر معادل ارزش میزان متراژی که در طرح قرار می گیرد، نیست و به مردم اجحاف می شود. یعنی اگر فرد پول کارشناسی شده ملک در طرح قرار گرفته خود را بگیرد، نسبت به وقتی که تراکم سه برابری را می گیرد، بسیار بیشتر ضرر می کند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این طرح موضوعیت ندارد و تقاضای رد آن را داریم. یعنی شهرداری تنها موظف به پرداخت پول ملک یا بخشودگی عوارض شود و هر دو کار توامان انجام نشود. زیرا این موضوع اجحاف در حق شهرداری است.

احمد دنیامالی درباره این طرح گفت: ما سال هاست که حق مردم را نمی دهیم، زیرا در اصلاح معابر، قیمت یا تراکم سه برابری حقوق مردم را تضییع می کند. به همین دلیل پیشنهاد می کنم به ویژه در بافت های ناپایدار و فرسوده که فشردگی زیادی در ساختمان ها داریم، هفت متر بخشودگی تراکم را لحاظ کنیم تا مردم تشویق شوند در اصلاح گذرها مشارکت کنند. زیرا این چنین نیست که مردم هم پول ملک و هم تراکم اضافه را دریافت کنند.

مهدی چمران نیز گفت: وقتی ملک یک نفر در معبر می افتد، باید پول آن را به وی بدهند، نه تراکم. این تراکم چه سه متر یا پنج و هفت متر، در باقیمانده ملک لحاظ می شود و به ارتفاع بیشتر ساختمان که کوچکتر شده، می انجامد. همه مردم بر این نظر دارند که به جای پول ملک خود، تراکم را دریافت کنند. اما اگر این میزان سه برابر به پنج برابر یا هفت برابر تبدیل شود، همه به دنبال گرفتن تراکم خواهند بود و ملک که کوچکتر شده و دیگر حیاط هم ندارد، مخالف اصول شهرسازی ساخته می شود.

عباس جدیدی در واکنش به صحبت های چمران گفت: عمده مشکلات ما و دلیل مطرح شدن این طرح، بافت های فرسوده است که اصلاح معابر در آنها با پیچیدگی روبرو است. اما دلیل نمی شود به خاطر رعایت نشدن اصول شهرسازی، حق مردم را به آنها ندهیم.

احمد مسجدجامعی، رئیس شورا در توضیح صحبت های چمران گفت: آقای چمران نمی گوید حق مردم را ندهیم، می گوید این حق را روی تراکم اعمال نکنیم، بلکه پول آن را بدهیم تا به هم ریختگی شهرسازی ایجاد نشود.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف طرح رای آورد و شهرداری مکلف شد در ازای املاک واقع شده در طرح های شهری مثل اصلاح معابر، تنها پول ملک یا بخشودگی سه برابری تراکم برای ساخت و ساز در باقیمانده ملک را پرداخت کند.

در این جلسه عبدالحسین مختاباد با انتقاد از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای تعطیل کردن آموزش موسیقی در فرهنگسراها، گفت: امیدواریم در همین هفته کلاس‌ها بازگشایی شود.

وی ادامه داد: گفته شده دلیل تعطیلی کلاس‌ها، این بوده که در فرهنگسراها آموزش تخصصی داده نمی‌شود. در حالیکه فرهنگسرا دانش‌سرا نیست و آموزش عمومی در آن داده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به جلسه خود با سینماداران گفت: 60 درصد سینماهای ایران بسته شده است. در تهران هم سینماها مشکلات زیادی دارند.خواهشمندم پنج درصد عوارضی که روی بهای بلیط سینما توسط شهرداری گرفته می‌شود،موقت شود زیرا این مبلغ قابل توجهی برای شهرداری نیست اما برای سینماداران قابل توجه است.

وی افزود: در این رابطه اداره کل مالیات گفته است که شهرداری حق ندارد این پنج درصد را بگیرد.

مختاباد با تاکید بر لزوم برگشت این پول به چرخه سینما، گفت: باید برای ایجاد مکان مخصوص سینما توسط شهرداری اقداماتی شود و شهرداری از سینماداران حمایت کند.

همچنین احمد حکیمی‌پور- عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در تذکر دیگری گفت: شهرداری به مصوبات شورا توجهی نمی‌کند. به طور مثال در رابطه با گود ایران زمین، اداره کل حقوقی، فرمانیه و تخلف یک ساختمان در قلب شهر تهران، تذکر دادیم اما توجهی نشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه بعد از تذکر شورا خلاف شتاب می‌گیرد و این رفتار ریشخند به شورا است.

در اخرین جلسه شورای شهر تهران قبل از تعطیلات تابستان احمد دنیامالی - رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی، باید به مقوله‌های مهمی از جمله بحث حریم بپردازد اما تمام انرژی خود را روی بررسی مصوبات ماده پنج تهران گذاشته و تک‌تک آن‌ها را بررسی کند چراکه این شورا، روی تمام کشور نظارت دارد و مشکلات زیادی در کشور است و با این کار، شائبه به وجود می‌آید که می‌خوااهند مدیریت شهری را تضعیف کنند.

وی تاکید کرد: کار را به جایی نرسانید که مسائل شورا و شهرداری در کمیسیون اصل نود مطرح شود. در مورد بحث پارک نور تصمیمی گرفته نشده است، اما آقای حافظی مصاحبه کرده و گفته است که دستور توقف ساخت‌وساز در این پارک داده شود. مسائل داخلی را خودمان باید حل کنیم. در ضمن، افراد زیادی هم در جلسه کمیسیون اصل نود حضور نداشتند.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که رحمت‌الله حافظی در جلسه حضور نداشت و به همین دلیل رئیس شورای شهر، خطاب به دنیامالی گفت باید آقای حافظی در جلسه می‌بود تا به شما پاسخ دهد. من نمی‌دانستم شما راجع به چه چیز می‌خواهید تذکر دهید و چون شور شما را دیدم، اجازه دادم تذکرتان را ارائه دهید، حال آنکه نوبت شما هم نبود.

اما دنیامالی خطاب به مسجدجامعی گفت که از صبح وقت گرفته بوده است و مسجدجامعی هم بار دیگر تاکید کرد که نمی‌دانسته تذکر دنیامالی راجع به چه چیزی است.

مسجد‌جامعی درباره جلسه خود با کمیسیون اصل نود مجلس گفت که ما توسط این کمیسیون دعوت شده بودیم و موضوع، گزارش سازمان بازرسی از تخلفات شهرداری بوده است.

رئیس شورای شهر ادامه داد: با نامه رسمی کمیسیون اصل نود ما را دعوت کرده‌اند و در عین حال مابقی اعضا را هم دعوت کرده‌اند. شما ، شهردار تهران و شهردارهای ذیربط را هم دعوت کرده‌اند. گزارش بازرسی کل کشور ارائه شده و من از آقای حافظی خواهش می‌کنم تا آن را به همه اعضا ارائه دهد.

وی افزود: بحث دوم کمیسیون اصل 90 راجع به بوستان مادر بود که پیش از این آقای حقانی تذکری در این رابطه داده بود و از پاسخ قانع نشد و سوالی را از شهردار مطرح کرد. من به آقای حقانی گفتم دست نگهدارید و به سرعت نذکرتان را به سوال تبدیل نکیند و ایشان قبول کرد.

مسجد جامعی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 به گزارش سازمان بازرسی حساس شده بود، گفت: اینکه شما می‌گویید پشت این جلسه مسائلی است برای من تازگی دارد و اگر باز هم ما را دعوت کنند ما می‌رویم. تعامل ما با مجلس و دولت هم همین است و روابط ما متقابل و اخلاقی است. همه چیز را به افق روابط خاص نبرید. این یک بحث معمولی بوده است و من برای شفاف‌سازی گزارش سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار همه قرار می‌دهم.

وی افزود: در این کمیسیون می‌گفتند ما نگرانیم که ساخت‌وساز در آنجا نباید سرعت پیدا کند و تا روشن شدن موضوع باید کنترل شود.

دنیامالی اما در ادامه به صحبت‌های مسجدجامعی اعتراض کرد و گفت: آقایان گزارش خلاف واقع درباره عملکرد شهرداری ارائه کرده‌اند. نمی‌شود که فضایی به وجود بیاید که شورای عالی شهرسازی برود به سمتی که مسائل تهران را زیر سوال ببرد. گزارش سازمان بازرسی در مورد پارک نور نبوده است.

در این حین مسجدجامعی خطاب به دنیامالی گفت: اگر شما برای رسانه صحبت می‌کنید و نه با من، بحث دیگر است.

دنیامالی هم گفت: اینطور نباید باشد که ما برویم یک جایی بشینیم و بحث‌های دیگری مطرح شود.

مسجدجامعی اما موضوع را در همین جا خاتمه داد و البته تاکید کرد که همیشه امکان صحبت کردن فراهم است و ما نمی‌خواهیم شما و یا عضو دیگری را محدود کنیم. فقط باید این موضوع در زمان دیگری که آقای حافظی باشند مطرح شود.

ایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با انتقاد از عدم ارائه گزارش عملکرد تحقق درآمدهای پایدار توسط شهرداری به شورای شهر، خواستار توضیح شهرداری تهران در این خصوص شد.

محمدمهدی تندگویان با انتقاد از پیگیری نشدن تذکرات اعضای شورا توسط شهرداری گفت: ما به دنبال دریافت پاسخ تذکرات نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که بر اثر تذکرات ما اتفاقی عملیاتی در شهرداری رخ بدهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد می کنم در سالگرد شورا همه اعضا و کمیسیون ها گزارش عملکرد عملیاتی یک ساله بدهند. شهرداری به تذکرات ما به خوبی توجه می کند، اما در عمل ما شاهد هیچ تغییری در رفتار شهرداری نیستیم. وقتی درباره یک پروژه تذکر می دهیم، حداقل انتظار داریم آن شب ادامه پروژه متوقف شود و درستی تذکر بررسی شود، نه اینکه پروژه با سرعت 4 برابر ادامه یابد. اینگونه به نظر می رسد که ما به دیوار تذکر می دهیم!

تندگویان در ادامه گفت: طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع درآمدی شهرداری مقرر می کند ستاد عالی درآمد گزارش عملکرد اجرای این مصوبه در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری را هر سه ماه یک بار به شورا ارائه دهد. در سال 89، چهار گزارش از سوی شهرداری در این خصوص به شورای شهر ارائه شده است، در حالی که از زمان تصویب این مصوبه تا امروز، شهرداری باید 21 گزارش به شورای شهر ارائه می کرد که این اتفاق نیفتاده و این نشانگر بی تفاوتی شهردار نسبت به مصوبات شورا است.

وی افزود: بر همین اساس، اکنون گزارش عملکرد وصول درآمدهای پایدار شهرداری طی هفت سال گذشته مورد سوال است. در دوره سوم هم آقای چمران به شدت پیگیر این موضوع بوده و من هم این تذکر را به شهردار داده ام و درخواست توضیح علت عدم ارائه این گزارش ها را دارم.

