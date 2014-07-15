برنامه "مشق قدر در شب قدر" در شیراز به دوره دهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدهمتی با اشاره به برگزاری دهمین دوره کتابت قران کریم در شیرازمهدادب وهنربه عنوان سومین حرم اهل البیت (ع)، افزود: دهمین دوره کتابت قرآن کریم در شب قدرتحت عنوان « مشق قدر در شب قدر»توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام و انجمن خوشنویسان شیراز در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان وحرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی با تاکید براینکه در این مراسم جمع کثیری از خوشنویسان شیراز به کتابت آیاتی از کلام الله مجیدخواهند پرداخت، ادامه داد: از دیرباز این رویداد مذهبی، هنری بس درخشان و ارزنده است بگونه ای که حاصل آن تا کنون در آیینه برپایی چندین نمایشگاه در سطح استان، چاپ کتاب از آثار برگزیده و از همه مهم تر انس و الفت هرچه بیشتر هنرمندان با کلام نورانی الهی و آشنایی مردم فرهنگ دوست و متدین با چگونگی و نحوه کتابت قرآن مجید قابل توجه و تامل می باشد.

همتی اظهارداشت: "مراسم مشق قدر" در شب قدر همه ساله در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان پس از ادای فریضه نماز مغرب و عشا در فضای منور و مبارک آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) تا سحر گاه اجرا شده که مراسم تا کنون مورد توجه و بازدید جمع کثیری از مردم و مسئولین استان و فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفته وخوشبختانه امسال نیز علاقمندان زیادی با اظهار علاقه،آمادگی خودرارا حضور در این مراسم و کتابت قرآن کریم اعلام کرده اند.

این مسئول بیان داشت: تاکنون پیشنهادات بسیار خوب و ارزشمندی نیز پیرامون این مراسم توسط مردم و مسئولین واصل شده که قطعاً با حمایت افزون تر مسئولین قابل اجرا خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس اعلام کرد: خوشنویسان استان فارس در رده‌های خوب، ممتاز و فوق ممتاز در شب 21 رمضان و مصادف با شب قدر شهادت بزرگ مرد وامام ومولای متقیان حضرت علی (ع) در حرم احمد ابن موسی (ع) به خلق آثارخوشنویسی قرآنی می پردازند.

دبیرشورای فرهنگ عمومی فارس گفت: کتابت قرآن تنها عمل مقدسی است که هنرمند با حس خاص روحانی به آن می پردازد و تلاش‌های صورت گرفته در اداره کل بر آن بوده که با ترویج فرهنگ قرآنی به وسیله کتابت قرآن ببسترسازی لازم برای هنرمندان جوان نیز انجام شود.

همتی افزود: هیچ هنری جز خوشنویسی در طول تاریخ تاکنون نتوانسته با قرآن به این حد هم‌نشین شود چراکه تنها از طریق این هنر سنتی می توانیم به کتابت قرآن بپردازیم، بنابراین شأن این هنر سنتی نیز خاص است.

وی ادامه داد: سال گذشته با همکاری صورت گرفته از طرف حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) و انجمن خوشنویسان شیراز این مراسم با شکوه خاصی برگزار شد و آثار خلق شده به حدی نفیس بود که تصمیم بر چاپ کتابی با همین عنوان گرفته شدکه امیدواریم امسال نیزبایاری خدای مهربان و مدیریت حرم مطهر و انجمن یادشده این مهم محقق شود.

این مسئول فرهنگی اضافه کرد: مراسم کتابت قرآن کریم بعد از افطار شروع و تا سحر ادامه دارد که علاقمندان به شرکت با مراجعه به انجمن خوشنویسان شیراز می‌توانند آمادگی خود را در این زمینه اعلام کنند.

همتی با بیان اینکه کتابت قرآن باعظمت خود و درجه‌ والای معنویش ظرفیت سترگی را در عرصه هنر سنتی خوشنویسی داراست، تصریح کرد: رشد هنر سنتی خوشنویسی و خلق آثار با مضامین مذهبی، قرآنی و نیز کتابت قرآن پس از انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و توجه به کتابت قرآن از سوی هنرمندان خوشنویسی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.

احمدهمتی با دعوت ازتمامی اصحاب فرهنگ وادب وهنر ورسانه ها ومسئولان ومدیران استان ومردم شریف ومومن فارس برای کسب فیض ازاین حرکت هنری، اعلام داشت: در این مراسم و با حضور هنرمندان عرصه خوشنویسی پس از کتابت درمشق شب قدر آتار قرآنی خلق شده به صورت نمایشگاهی برپامی شود و به برگزیدگان لوح تقدیر و هدایایی اهداشده و همچنین درصورت اخذ بودجه های لازم کتاب ویژه قدر نیز به چاپ می رسد.