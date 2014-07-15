16 درصد از مددجویان بهزیستی استان اصفهان توانمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد سازمان بهزیستی را سازمانی تخصصی دانست و اظهار داشت: امروزه به خدمت بگیران سازمان بهزیستی به عنوان فردی که دارای کرامت و حقوق شهروندی است نگاه میشود و این افراد در تمام تصمیمگیرها و سیاستگذاریهای کشور دخالت داده میشوند.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید ارتقای ارایه خدمات به جامعهی هدف است، بیان داشت: در این راستا توانمندسازی خدمت بگیران نسبت به پرداخت مستمری ناچیز به آنها در اولویت اجرای سیاستها قرار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ارتقای رسیدگی به امور اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و دیگر نیازهای اساسی جامعه را در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی موجود تاثیرگذار دانست و افزود: رسیدگی به این امور به میزان قابل توجهی در کاهش بیکاری، اعتیاد و دیگر آسیبهای موجود در جامعه تاثیر خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامهی پنج ساله سوم کشور سالانه 10 درصد از مددجویان از چرخهی دریافت مستمری خارج شده و به توانمند سازی در حوزهی کار و تولید برسند، افزود: در این راستا در استان اصفهان اقدامات خوبی صورت گرفته است به صورتیکه در سال گذشته این امر به میزان 16 درصد در بین مددجویان سازمان بهزیستی استان تحقق یافته است.
صادقی با بیان اینکه خدمات سازمان بهزیستی استان اصفهان در حال حاضر تمام سطح استان اصفهان را پوشش میدهد، افزود: طرحهایی همچون غربالگریهای شنوایی و بینایی، مشاوره ژنتیک، مراکز خدمات مشاورهای و همچنین بهره گیری از سیستمهای پیامکی و تلفنهای گویا از دیگر خدمات ارایه شده از سوی سازمان بهزیستی استان به مردم استان اصفهان است.
وی با اشاره به همکاری خوب سازمانهای مردم نهاد با سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان در زمینهی ایجاد مراکز ترک اعتیاد، مرکز حمایت از بیماران آسیب نخاعی، انجمن جوانان روشن بین فعالیتهای شایستهای را در کارنامهی خود دارند.
افتتاح دو هزار و 728 پروژه در هفتهی بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در ادامه با اشاره به برنامههای سازمان بهزیستی استان اصفهان در هفته بهزیستی سال جاری گفت: در این هفته دو هزار و 728 پروژه افتتاح خواهد شد که اغلب این طرحها در حوزههای پیشگیری و مراکز مشاوره خواهند بود.
وی با بیان اینکه 14 طرح پیشگیری، 4 مرکز توانبخشی، 196 واحد مسکن مددجویی، دو هزار و 513 طرح اشتغالزایی و دو مجتمع خدمات بهزیستی در هفتهی جاری به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: تمام این طرحها با اعتباری بالغ بر 171 میلیارد و 454 میلیون ریال به بهرهبرداری رسیدهاند.
صادقی در ادامه با بیان اینکه به دنبال استقرار بهزیستی نوین در جامعه هستیم، افزود: برای رسیدن به این هدف باید پیگیری اولیه در دستور کار قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم طی پنج ساله آینده بهزیستی پیشگیری را در کنار مشکلات اجتماعی اعتیاد، طلاق، کودکان خیابانی و آسیبهای جدید برنامهریزی و کنترل کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان بهزیستی متولی سلامت روان و رفاه کودکان در جامعه است، افزود: در این راستا در حال حاضر یک هزار مهد کودک در سراسر استان اصفهان ایجاد شده است که به 50 هزار کودک اصفهانی خدمات لازم را ارایه میدهند.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به کاهش کودک آزاری ها در سال 92 نسبت به سال 91 نیز گفت: در این بازهی زمانی تماسهای مربوط به کودک آزادی با فوریتهای بهزیستی کاهش چشمگیری را داشته است.
گزارشات کودک آزاری در مهدکودکهای استان اصفهان در حد تخلفات مقطعی است
وی در ادامه با اشاره به کودک آزاری اخیر در یکی از مهدکودکهای استانهای غربی کشور گفت: در مراکز مهد کودک استان اصفهان تخلفات برخورد با کودکان در حد تخلفات مقطعی و در حداقل سطح قرار دارد.
صادقی با اشاره به نظارت لایه لایهای بر روی فعالیت مربیان مهدکودکهای استان اصفهان نیز گفت: فعالیت این دسته از افراد فعال در مراکز مهدکودکها در چهار لایهی نظارتی تحت نظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دو هزار و 800 مورد تماس در خصوص کودک آزاری در ابعاد مختلف گزارش شده است، افزود: یک سوم از این گزارشها مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.
اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 16 درصد از مددجویان استان اصفهان در سال گذشته از چرخه دریافت مستمری سازمان بهزیستی استان خارج شده و توانمند شدهاند.
