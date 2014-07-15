به گزارش خبرنگار مهر، مجيد فرخي ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان افزود: بايد همه جوانب زيست محيطي و اجرايي پروژه هايي از جمله كارخانه بازيافت پيش از انعقاد قرارداداهاي نهايي بررسي و مشكلات رفع شود.



وی ادامه داد: چهارمين دوره اين نظام كه همزمان با تشكيل شوراهاي اسلامي و سپردن امور به دست نماينده هاي مردم است ويژگي هاي متمايزي نسبت به ادوار پيشين دارد.



فرخی افزود: در دوره چهارم نظام برنامه ريزي شهري ناكارآمدي طرح هاي جامع و هادي و مشكلات ناشي از آن از جمله توسعه نامتوازن شهرها،بروز آلودگي هاي زيست محيطي، شيوه هاي زندگي نامتناسب با برنامه هاي شهري و مديريت ناصحيح از بالا به پايين و در پي آن لزوم بازنگري در اين برنامه ها مشخص شد.



فرماندار زنجان گفت: امروز زمان آن فرارسيده كه شوراي شهر زنجان نيز ماند بسياري از كلان شهرها و شهرهاي دنيا طرح هاي ساختاري و راهبردي را مد نظر قرار دهد تا پاسخگوي چالش هاي پيش رو باشد.



فرخی يادآور شد: براساس گزارشي از سازمان برنامه و بودجه سابق عمده طرح هاي جامع شهرهاي كشور در عمل درجهت اهداف تعيين شده حركت نكرده بودند بيش از 70 درصد پيش بيني جمعيت و تراكم هاي ساختماني پيشنهادي محقق نشده و سطوح و سرانه هاي پيشنهادي كارايي خود را از دست داده اند.



فرخي با اشاره به اشتباه در بازنگري طرح تفضيلي در دهه 80 در زنجان ابراز كرد: متاسفانه پيش از بازنگري طرح جامع در دهه 80 بازنگري در طرح تفضيلي شهر انجام شده كه اشتباهي فاحش است.

وي با تاكيد بر لزوم بازنگري در طرح هاي جامع شهري موجود در زنجان و به كارگيري نظام برنامه ريزي جديد تحت عنوان طرح هاي ساختاري –راهبردي گفت: توسعه شهر نيازمند بازنگري جامع و تخصصي در وضعيت موجود است.



فرماندار زنجان با بيان اينكه برخورد با تخلفات بايد در چهار چوب قانون باشد افزود: با افزايش جريمه ها نمي توان به طور كامل تخلفات را كاهش داد بنابراين بايد ميزان جرايم نيز قانوني اعمال گردد.



فرخی با اشاره به مشكلات ناشي از حذف پاركينگ بيان داشت: حذف پاركينگ و در نتيجه عدم رعايت ايمني ميزان سرقت از خودرو ها را نيز افزايش مي دهد.



وی تاكيد كرد: بايد الگوهاي با ارائه الگوها و برنامه هاي شهري متناسب مانع بروز تخلف شد.



فرماندار زنجان گفت: شوراها با همكاري ساير بخش ها بايد شهري آرام،زيبا ، مطمين و استاندارد براي شهروندان تامين كنند.

فرخي در ادامه ضمن قدرداني از رويكرد مثبت شورا و شهرداري نسبت به جذب سرمايه گذار اظهار كرد: جذب سرمايه گذار به روش"بي او تي" از روش هاي نوين است و شوراي شهر زنجان در راستاي استفاده از اين ظرفيت رويكرد مناسبي اتخاذ كرده است.



وي متذكر شد: شهرداري پيش از تصميم گيري براي انعقاد قرارداد با شريك سرمايه گذار بايد از نظرات مشاور متخصص و مجرب حداقل در فاز صفر پروژه بهره مند گردد تا از بروز مشكلات ثانوي پيشگيري شود.