هاشمی رفسنجانی: برای کودکان مظلوم غزه دعا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر ، جمعی از نونهالان و نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) افطار شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان را میهمان آیت الله هاشمی رفسنجانی بودند.

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام در این دیدار، نوجوانان را آینده سازان مملکت خواند و با توصیه آنها به تحصیل، گفت: یکی از کارهای ماندگار کمیته امداد امام (ره) ، کمک به فرزندان خانواده های بی بضاعت برای تحصیل است تا در آینده روی پای خودشان، برای زندگی فردی و اجتماعی کار کنند.

هاشمی رفسنجانی با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع)، رشد انسان ها از طریق ناملایمات را دارای مصادیق زیادی در تاریخ خواند و با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، گفت: این گونه انسان ها به درختانی تشبیه شده اند که در بیابان و در مقابل سرما و گرما مقاومت می کنند و می بالند.

وی با بیان روند تاریخی شکل گیری کمیته امداد به دستور امام راحل، گفت: در طول این سال ها خدمات ارزشمند و ارزنده ای برای کم کردن مشکلات نیازمندان انجام داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر جایگاه و ارزش انسان در بین مخلوقات خداوند، افزود: شخصیت انسان به مال، قدرت و مکنت نیست، بلکه به محتوای انسانی است که در نیازمندی ها بیشتر نمود پیدا می کند.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش به جنایاتی که این روزها علیه زنان و کودکان در غزه می شود، اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک و در آستانه لیالی قدر برای اصلاح امور مسلمین و رهایی مسلمانان از گرفتاری های اقتصادی و سیاسی، به خصوص برای کودکان مظلوم غزه دعا کنید.

در آغاز این دیدار، گروه سرودی از نوجوانان به اجرای برنامه درباره لزوم کار و کوشش پرداختند و سپس آقای انواری، سرپرست کمیته امداد امام (ره) ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فعلی و برنامه های آینده کمیته امداد امام (ره)، گفت: یکی از برنامه های کمیته امداد برای اجتماعی شدن خانواده های تحت پوشش و فرزندان آنها، دیدار با مسؤولان عالی رتبه نظام است.

همزمان با اذان، نماز مغرب و عشاء به امامت هاشمی رفسنجانی اقامه و بعد از آن افطار در فضایی صمیمی صرف شد.

