شبکه لرزه نگاری در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر سه شنبه در دوره آموزشی مقدمات مدیریت بحران که با رویکرد تبیین تفکر استراتژیک درمدیریت بحران برگزار شد اظهارداشت: درسالهای گذشته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه اندازی سه دستگاه سامانه لرزه نگاری دراستان را متعهد شده بود که در تفاهمی جدید با اختصاص بیش از10میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران استان هفت دستگاه سامانه لرزه نگاری دیگر نیز خریداری شد.

وی اختصاص 100 میلیارد ریال برای احداث دایک حفاظتی درساحل رودخانه ارس، اختصاص40 میلیارد ریال برای لایروبی انهار، اختصاص دو میلیارد ریال برای انجام مانورهای امداد و نجات در استان و اختصاص سه میلیارد و300 میلیون ریال برای خرید ژنراتورهای برقی را از جمله تدابیر و اقدامات مدیریت عالی استان برای کاهش خسارتهای احتمالی در حوادث و افزایش توانمندی نیروهای امدادی در مواقع اضطراری عنوان کرد.

بهادری با تاکید بر اینکه باید در مدیریت بحران با نگاهي جامع و استراتژیک برای شرایط موجود و همچنين با توجه به آینده، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم اضافه كرد: در رويكرد استراتژيك مديريت بحران، موارد مهمي مانند تعيين اولویت های اضطراری در مقوله پیشگیری از حادثه، ایجاد آمادگی برای رویارویی با حوادث و اقدامات در زمان بازسازی و کاهش خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه درآینده مورد توجه قرار مي‌گيرد.

جانشین رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی با بیان اینکه تعریف مدیریت بحران با این مفاهیم کاملاً سازگاراست، افزود: لازم است ضمن داشتن برنامه ای مدون و تجهیز امکانات برای رویارویي با حوادث احتمالی، برنامه ای برای کاهش میزان ریسک پذیری نيز داشته باشیم.

بهادری با اشاره به میزان ریسک و خطرپذیری بالا درمناطق مختلف استان در برابر حوادث نظیر زلزله وسیلاب اظهار داشت: ایجاد آمادگی در گروههای مختلف جامعه برای مقابله با این حوادث ضروری است و برای این منظور باید با ارائه آموزشهاي لازم به اعضای ستاد آنان را با وظایف و اقدامات اضطراری در زمان وقوع حوادث آشنا ساخت.

بهادری ادامه داد: دهیاران به عنوان نخستین نیروهای عمل کننده در روستاها و مدیران محلی در زمان وقوع حوادث باید آموزش های لازم را برای مدیریت بحران ها طي كرده باشند.

وی در ادامه بر اجرای برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به عموم جامعه، تجهیز امکانات و جمع آوری اطلاعات از توان امدادی دستگاههای اجرایی در استان و بر ارزیابی، مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات زیربنایی و حیاتی در شهرها برای کاهش ریسک پذیری تاکید کرد.

جانشین رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همچنین با اشاره به برنامه های شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برای استفاده از تکنولوژیهای نوین افزود: استفاده ازسیستم های نوین دربخش ارتباطات و استقرارسیستم های هشداردهنده درکاهش میزان خسارت ها و افزایش توان عملیات امدادی بسیار ضروری است و در همین زمینه 20 دستگاه موبایل ماهواره ای ثریا برای شورای هماهنگی مدیریت بحران خریداری شده است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش همگانی نیز قراردادهایي به ارزش بيش از سه ميليارد ريال با اداره کل صداوسیمای مرکز استان و اداره کل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه برای تهیه و پخش برنامه های آموزشی، اجرای دوره‌های توانمندسازی ویژه مدیران و امدادگران منعقد شده است.