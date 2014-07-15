هیئت رئیسه پارلمان عراق تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلیم الجبوری یکی از اعضای ائتلاف متحدون با اکثریت آراء ریاست پارلمان عراق را از آن خود کرد. شروق العبایچی رقیب وی برای تصدی ریاست پارلمان عراق محسوب می شد.

سلیم الجبوری توانست 194 رای نمایندگان پارلمان را به خود اختصاص دهد. علاوه بر سلیم الجبوری به عنوان رئیس پارلمان، حیدر العبادی به عنوان معاون اول و شیخ محمد به عنوان معاون دوم رئیس پارلمان عراق تعیین شدند.

پارلمان عراق امروز پس از چندین بار تعویق برای تعیین هیئت رئیسه مجلس تشکیل جلسه داد و شمار آراء حاضرین 272 رای بود.