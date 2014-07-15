چک امنیتی در ترمینال دو فرودگاه مهرآباد حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرای موفق این طرح در ترمینال چهار مبنی بر واگذاری بازرسی بدنی مسافران به گیت سپاه، چک امنیتی پلیس در بدو ورود به ترمینال دو نیز حذف شد.



براین اساس بار مسافر نیز در پشت کانترهای پذیرش و تحویل بار انجام می شود که با این اقدام علاوه بر کاهش ایستایی در بدو ورود، بار مسافر از چک امنیتی بالاتری برخوردار شده می شود چرا که بعد از بازرسی امکان هرگونه دخل و تصرف در بار مسافر دیگر وجود ندارد.



با انجام این پروژه 2 دستگاه X-RAY به پشت کانترهای 7 تا 12 و یک دستگاه X-RAY به پشت کانترهای 1 تا 6 منتقل شد و بار مسافر پس از قرار دادن روی X-RAY به طور مستقیم به قسمت بارانداز منتقل می شود که این اقدام ضریب ایمنی بار مسافر را افزایش می دهد.



