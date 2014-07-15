ایجاد شهرکهای ویلایی برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات اطراف شهر ارومیه/ مدارس حاشیه راه ها ایمن شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک کمسیون ایمنی راهها، کاهش تصادفات رانندگی و ستاد تسهیلات اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی با اشاره به تبدیل باغات و اراضی کشاورزی اطراف شهر ارومیه با ویلا باغها، افزود: تبدیل اراضی کشاورزی، باغی و منابع طبیعی به ویلا و انجام ساخت و ساز غیر مجاز بوده که باید برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی دستگاههای متولی نسبت به ایجاد شهرکهای ویلایی اقدام کنند.

وی ضن تاکید بر لزوم مکان یابی مناسب و حمایت از سرمایه گذاران علاقه مندان به ایجاد ویلا شهر در ارومیه، اظهار داشت: شهرک گلمان ارومیه با هدف گردشگری طراحی شده بود که متاسفانه با اجرای طرح مسکن مهر در این شهرک به یک منطقه مسکونی تبدیل شده که دارای مشکلات زیرساختی زیادی بوده ولی باید از مناطق حاشیه دریاچه ارومیه که ظرفیت گردشگری خوبی بوده بهره برداری لازم با برنامه ریزی و اجرای طرحهای زیربنایی و زود بازده انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت توجه به گردشگری استان بعنوان يك صنعت اشتغال‌زا و پردرآمد تاکید و عنوان کرد: آذربایجان غربی یکی از پر ترددترین استان های کشور در زمینه گردشگری محسوب و داراي جاذبه ها و پتانسيلهاي فراواني در حوزه گردشگری بوده که امكانات زيربنايي براي توسعه و رونق صنعت گردشگري در استان بايد فراهم شود، از طرف دیگر همجواري استان با سه كشور خارجي و جذب گردشگران خارجي از ديگر مزيتهاي توسعه صنعت توريسم در استان است.

سعادت گردشگری را یکی از راهبردهاي توسعه اقتصادي و ارتقا درآمد ملی دانست و اظهار داشت: ما باید در جهت رفع موانع گردشگری از ظرفیت‌های بالایی که داریم بهره کافی بریم تا این صنعت رشد و گسترش یابد که در این راستا زيباسازي فضاهاي شهري، امداد و نجات در جاده ها، نظافت اماكن و مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين جاده اي، مهيا بودن نمازخانه هاي بين شهري و بين جاده اي و معرفي جاذبه هاي گردشگري استان از مهمترين نكات است.

وی با بیان اینکه شناساندن اماكن و محوطه هاي تاريخي و مناظر زيباي استان و ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب در اماكن تفريحي، اقامتي و رفاهي از ديگر مسائلي است كه در افزايش رضايتمندي گردشگران و ارتقاي شاخص هاي گردشگري استان نقش موثري دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: سیستم ناوگان حمل و نقل بعنوان يك زيرساخت در جهت توسعه گردشگري، باید به روز و داراي استانداردهاي كافي باشد، زیرا اکثر تصادفات به خاطر قدیمی بودن و از رده خارج شدن تعداد زیادی از این ناوگان ها رخ مي‌دهند.

استاندار آذربايجان غربي در ادامه به ترافیک سنگین جاده بند به سمت سیلوانا اشاره کرد و افزود: این جاده به دلیل عرض کم و تردد بسیار زیاد، داراي ترافيك سنگيني است كه مشكلاتي را نيز براي مردم ايجاد مي‌كند كه لازم است با مطالعات و برنامه ریزی های صحیح،به دنبال احداث یک جاده جایگزین برای این جاده باشیم تا بتوانیم از حجم ترافیک آن بکاهیم .

سعادت با تاكيد بر لزوم ارتقاي كيفي محل‌هاي ایست بازرسی در استان بخصوص در ورودي شهرها گفت: باید با مدیریت و برنامه ریزی های لازم، وضعیت محل‌هاي ایست بازرسی در استان را بهبود بخشیم زیرا تقویت و رسیدگی به وضعيت ايست بازرسي ها با توجه به قرار گرفتن بسياري از آنها در مبادي ورودي شهرها، مي توانيم شاهد افزایش رضايتمندي و بهبود فضای عمومی در زمینه گردشگری باشيم.

وی در ادامه خواستار جمع آوری و ساماندهی صنوف مزاحم از مسیرهای ورودی شهر ارومیه شد و ضمن تاکید بر ایجاد شهرکهای صنفی در این راستا، یادآور شد: مدارس حاشیه راههای آذربایجان غربی باید ایمن سازی شوند که در این راستا آمادگی تامین اعتبار لازم برای ایمن سازی این مدارس را در کنار ارائه آموزشهای ترافیکی داریم.