به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیور پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد با اشاره به وجود 9 هزار و 898 زن سرپرست خانوار در استان اصفهان اظهار داشت: این تعداد زن سرپرست خانوار بیش از 30 هزار نفر را تحت پوشش خود دارند.
وی به تاسیس 28 کلینیک مددکاری در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این مراکز به صورت قراردادی با سازمان بهزیستی استان اصفهان در ارتباط هستند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت مردم در حوزهی امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان بسیار قابل تقدیر است، گفت: در این راستا 50 سازمان مردم نهاد در خصوص رسیدگی به امور اجتماعی و فعالیتهای معاونت امور اجتماعی همکاری های لازم را با سازمان بهزیستی استان اصفهان دارند.
766 خانواده چند قلو در اصفهان وجود دارد
وی در ادامه به وجود 766 خانوادهی چند قلو در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: سازمان بهزیستی استان اصفهان به خانواده های تمام این نوزادان خدمات نگهداری و شیرخشک را ارایه میدهد.
غیور بیمه زنان خانه دار شهری را یکی از طرحهای موفق سازمان بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد و افزود: در اجرای این طرح تاکنون یک هزار و 744 زن شهری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه بیمه زنان عشایر نیز یکی از برنامههای سازمان بهزیستی در سال گذشته بوده است، ادامه داد: با اجرای این طرح نیز یک هزار و 750 زن عشایر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتهاند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان راهاندازی مرکز مشاوره طلاق را نیز یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد و افزود: هیچ طلاقی تا قبل از انجام مشاوره اتفاق نخواهد افتاد و چنانچه طلاقی نیز اتفاق بیفتد عواقب بعد از طلاق در آن خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استان اصفهان دارای یکی از بالاترین رتبههای طلاق کشور است، اظهار داشت: راهاندازی مراکز مشاوره طلاق نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.
میانگین روزانه 18 دختر و پسر فراری در مراکز بهزیستی استان اصفهان نگهداری میشوند
غیور با اشاره به فعالیت مرکز نگهداری کودکان در سطح استان اصفهان نیز گفت: این مراکز ویژه نگهداری کودکان خیابانی و کودکانی که مورد آزار قرار گرفتهاند هستند که این کودکان در بازهی زمانی 3 تا 5 ماه و قبل از تعیین تکلیف توسط دستگاه قضایی در این مراکز نگهداری میشوند.
وی با بیان اینکه به صورت مقطعی در طول شبانه روز در مراکز نگهداری دختران و پسران 6 دختر و 8 پسر در این مراکز نگهداری میشوند، افزود: به طور میانگین روزانه 18 نفر دختر و پسر فراری در این مراکز نگهداری میشوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به فعالیت 37 خانهی کودک در اصفهان نیز گفت: 403 کودک در این مراکز نگهداری میشوند.
اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه به صورت مقطعی در طول شبانه روز در مراکز نگهداری دختران و پسران 6 دختر و 8 پسر نگهداری میشوند، گفت: به طور میانگین روزانه 18 نفر دختر و پسر فراری در این مراکز نگهداری میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیور پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد با اشاره به وجود 9 هزار و 898 زن سرپرست خانوار در استان اصفهان اظهار داشت: این تعداد زن سرپرست خانوار بیش از 30 هزار نفر را تحت پوشش خود دارند.
نظر شما