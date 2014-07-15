دلارهای آمریکایی روی پرچم داعش!

روزنامه عربستانی الوطن به صورت جالبی به ارتباط میان داعش و آمریکا اشاره کرده است. کاریکاتوریست مخفف کلمه داعش به زبان انگلیسی را که همان ISIS است، به صورت نماد دلار آمریکا روی پرچم داعش قرار داده است.

وضعیت پیچیده اعلان نتایج انتخابات افغانستان!

روزنامه اماراتی الاتحاد به بازشماری مجدد نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشاره کرده که آینده سیاسی این کشور را بسیار پیچیده کرده است.

نقاط مرزی عربستان!

روزنامه سعودی الوطن به خطرات در کمین عربستان در نقاط مرزی اشاره کرده است. بر این اساس، با توجه به تحرکات اخیر گروههای تروریستی در نزدیکی عربستان خرابکاری، ویرانی، فتنه و تروریسم در کمین این کشور نشسته است.

بیانیه شورای امنیت درباره غزه؛ بدون شرح

روزنامه الوطن

طبل جنگ علیه غزه و وضعیت جامعه جهانی!

روزنامه سعودی الشرق الاوسط

پاسخ موشکی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی

روزنامه اماراتی الاتحاد

آزادی از زندان جام جهانی!

روزنامه سعودی الشرق الاوسط

خوراک این روزهای مردم غزه؛ بدون شرح

روزنامه اردنی الدستور