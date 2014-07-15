به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد تقی شاهچراغی ظهر سه شنبه در جمع بیش از 80 نفر از بسیجیان اصناف استان سمنان در محل نمازخانه سیدالشهدای سپاه ناحیه دامغان اظهار داشت: حضور اصناف و بازاریان در هشت سال دفاع مقدس و نیز در صحنه های سیاسی اجتماعی انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با اشاره به مسائل سیاسی روز افزود: استکبار جهانی با اشائه فرهنگ و اندیشه های مادی و نمایش مظاهر دنیای فاسد از طریق ماهواره درصد ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان خاطر نشان ساخت: امروز وظیفه بسیج است که با روشنگری نسبت به این پدیده شوم دشمنان مردم را هوشیار و آگاه گرداند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیج با تمام توان و قدرت در صحنه های مختلف حضور دارد و دشمنان از این حضور بسیجیان هراس دارند.

رئیس ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به برگزاری این کنگره که به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی استان در سالجاری بوده تاکنون 50 جلد کتاب شهدا به چاپ رسیده است.

سرهنگ پاسدار عبدالرحیم فریدون اضافه کرد: مستند زندگی 14 شهید شاخص و همچنین زندگینامه شهدای استان در قالب فرهنگنامه استان سمنان به چاپ رسیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 60 برنامه برای برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان اجرا شده است.