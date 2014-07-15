نجات نفتکش ایرانی از دست دزدادن دریایی/ ناوگروه سی ام نیروی دریایی در بندر صلاله پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناخداسوم علیرضا حامدی مدیر روابط عمومی این نیرو در مراسم ضیافت افطاری جانبازان که با حضور فرمانده و مسئولان نیروی دریایی ارتش برگزار شد گفت: ناوگروه سی ام این نیرو ساعاتی پیش در بندر صلاله کشور عمان پهلو گرفت.

بنا بر این گزارش، در ادامه امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأیید این خبر اظهار داشت: ناوگروه سی ام این نیرو روز قبل از پهلوگیری در بندر صلاله با اقتدار در سواحل مابین کشورهای یمن و عمان طی درگیری با دزدان دریایی یک فروند نفتکش کشورمان را نجات داد.

وی افزود: دزدان دریایی که با 9 فروند قایق مجهز به سلاح های سبک و نیمه سنگین قصد ربایش نفتکش ایرانی را داشتند با حضور به موقع ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش و تیم تکاوران و اسکورت این نیرو مواجه شده و مجبور به فرار شدند.

دریادار سیاری خاطر نشان کرد: این چهارمین مقابله ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی در پهنه آب های آزاد و بین المللی محسوب می شود که در سه مورد آن کشتی های ایرانی و یک مورد کشتی هندی را از چنگ دزدان دریایی با موفقیت نجات داده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروی دریایی به هیچ وجه جنگ و صلح نمی شناسد و در حال حاضر هم در فواصل دور از آب های داخلی مشغول تأمین امنیت برای کشتی های تجاری و نفتکش کشورمان است گفت: همانگونه که حضرت آقا فرموده اند «نیروی دریایی یک نیروی حاشیه ای نیست و در وسط میدان است» حقیقتاً هم همین طور است چرا که فرزندان ولایتمدار نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز حافظ اقتصاد کشور در آبهای دوردست هستند.

گفتنی است، ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو جمهوری اسلامی ایران بوشهر و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اسکله منطقه یکم این نیرو را به قصد آبهای آزاد و بین المللی ترک کرد و در ادامه مأموریت خود ضمن پهلوگیری در کشور سودان توانست برای نخستین بار با عبور از خط استوا در بندر دارالسلام کشور تانزانیا پهلو بگیرد.