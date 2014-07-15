به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبدالله پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری تبریز در برنامه ریزی سال جاری و آینده توجه به مناطق کم برخوردار را جزو اولویت های خود قرار داده و بر توسعه متوازن و عادلانه امکانات در مناطق مختلف تاکید دارد.

وی با اشاره به پروژه میدان آذربایجان تبریز گفت: این پروژه یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی شهر بوده و با ساخت آن شاهد تبدیل این میدان به یکی از نمادهای ارزنده شهر تبریز خواهیم بود.

عبدالله پور ادامه داد: در این طرح سه رمپ پاسداران– آذربایجان، بابایی- آذربایجان و آذربایجان- بابایی در قالب مسیرهای طبقاتی و همچنین آکس مسیر عبور تراموا، عابرپیاده و دوچرخه در محدوده مرکزی میدان پیش بینی شده است.

وی در ادامه با بیان مراحل طراحی تقاطع غیرهم سطح میدان راه آهن گفت: با وجود اینکه این طرح پیچیدگی های بسیار فراوانی داشت اما مهندسان پس از تثبیت عمق 10 متری سطح پروژه به منظور پیشگیری از پیامدهای ناشی از زلزله و عدم نشست پل در شرایط بحران اقدامات لازم برای اجرای این پروژه را انجام دادند که امیدواریم تا پایان سال شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در پایان اظهار داشت: ضلع شمالی باند کندروی دروازه تهران نیز از جمله طرح های شهرداری است که از حدود یک سال پیش آماده بهره برداری شده ولی به علت عدم جابجایی تاسیسات توسط شرکت توزیع برق، نمی‌توانیم این مسیر را در اختیار شهروندان قرار دهیم.