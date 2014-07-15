حمایت مالی 5 دستگاه اجرایی کشور از 13 طرح کلان ملی پژوهش و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) و به منظور تسهیل در فرایند تأمین مالی و اجرای طرحهای کلان، دستگاههای اجرایی کشور موظف شدند میزان هم‌راستایی طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری را با اهداف و مأموریتهای خود و همچنین میزان نیازمندی آنها به نتایج و دستاوردهای آن را به دبیرخانه شورا گزارش کنند.

چنانچه این طرحها بر اساس نیازمندیهای آنها شناخته شود، دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه سفارش دهنده طرح محسوب شده و باید متعهد به پرداخت حداقل 50 درصد هزینه طرح کلان شود.

براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی عتف، تاکنون 13 طرح بصورت قطعی از حمایت مالی دستگاههای اجرایی برخوردار شده اند.

مزایا و دستاوردهای طرح‌های کلان

در سال‌هاي اخير سياست‌گذاران كلان علم و فناوری كشور با توجه به نقش بي بديل توسعه علم و فناوری در تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي، ‌سياسي و فرهنگي كشور،‌ بر لزوم افزايش فعاليت‌هاي علمي و فناورانه كشور و به دنبال آن بر افزايش تخصيص منابع مالي در اين حوزه تأكيد كرده‌اند.

كشورها با استفاده از رهيافت‌هاي مختلفي نسبت به توسعه و ارتقاء جايگاه علم و فناوری خود در سطح ملي و بين المللي اقدام كرده‌اند.

انتخاب طرح‌هاي كلان پژوهش و فناوری و ايجاد همگرايي بين فعاليت‌هاي علمي و فناورانه كشور با تزريق منابع مالي بصورت هدفمند، يكي از رهيافت‌هايي است كه توسط بسياري از كشورها مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

براساس نظر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، طرح علمي كلان، طرحي است كه از نظر اهميت، حيطه كار و پيچيدگي در حدي است كه يك تلاش مشاركتي و هماهنگ بين عناصر و بازيگران مختلف را نياز دارد و همچنين نيازمند منابع مالي، تجهيزات، تسهيلات، نيروي انساني و پشتيباني ويژه‌اي جهت انجام خواهد بود.

اجرای طرح های کلان از یک سو با مشارکت دادن محققان و پژوهشگران و از سوی دیگر بهره‌‌گیری از توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند در کاهش شکاف علمی و فناوری کشور نقش حیاتی ایفاء کند.

همچنین با توجه به اینکه سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 3 درصد افزایش یابد لذا طراحی و اجرای طرحهای کلان زمینه مناسبی برای جذب اعتبارات پژوهشی فراهم می‌ کنند.

بطور کلی مزایا و دستاوردهای طرح‌های کلان را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:

• دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه

• پی ریزی مبنایی مستحکم برای اقتصاد مقاومتی

• الگو سازي ايرانی - اسلامی در پیشرفت با حفظ استقلال

• تحول دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به مراكز تولید علم و فناوری نيازمحور

• تقويت اقتصاد دانش بنيان و توليد ملي و افزايش سهم صادرات محصولات با فناوریهاي بالا

• تقويت خودباوري و خوداتکایی ملي

• ایجاد هم افزایی در چرخه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت

• اصلاح مديريت كلان علم و فناوری در كشور

• تحقق مديريت جامع اطلاعات و دانش در كشور

• ايجاد انسجام و بهره‌وري بالاتر در حوزه علم و فناوری كشور

• شناخت صحيح و جامع از نيازها و اولويت‌هاي كشور

• ايجاد زمينه نهادی مناسب برای جذب صحيح اعتبارات پژوهشي.

طرح کلان ملی چیست

بر اساس " بند 1" کلیات آیین نامه اجرایی طرح های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری "طرح کلان ملی" طرحی است که: 1- ارزش افزوده فراوان ایجاد می کند و منافع مختلف برای جامعه شامل مزایای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی را در بردارد. 2- مبتنی بر توسعه علوم و فناوری های مستقر بر لبه دانش یا بومی سازی آن ها باشد. 3- اندازه و هزینه طرح عموما فراتر از حیطه و توان یک بخش یا نهاد خاص باشد. 4- هم راستا با اولویت های ملی باشد. 5- همکاری نهادها و سازمان های مختلف در طرح را در برگیرد. 6- توسعه و هم افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی را موجب شود. 7- شامل طیف گسترده ای از طرح های تحت حمایت طرح اصلی باشد.

شوراي عالي علوم، ‌تحقيقات و فناوری (عتف) به عنوان بالاترین مرجع قانونی سياستگذار علم و فناوری کشور، براساس وظايف و ماموریت‌هاي قانوني خود، از سال 1389 با همكاري صاحبنظران و خبرگان دانشگاهي و دستگاهي و نيز مسئولان پژوهش و فناوری دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي نيازهاي حال، فرصت‌هاي آينده و توانمندي‌هاي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، شناسایی، تعریف و تصویب طرح های کلان ملی در حوزه‌هاي مختلف را جزء برنامه های اصلی خود قرار داد.

انتخاب حوزه های اولویت دار فناوری جهت سرمایه گذاری هدفمند در آنها، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای مسئولان و سیاستگذاران کشور مطرح بوده است.

برنامه ملي تحقيقات كشور براي اولين بار در آذرماه سال 1375 با فراخوان شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور شروع و بنيان نهاده شد و با تصويب تبصره 63 قانون بودجه سال 1376 توسط مجلس شوراي اسلامي، شكل قانوني گرفت. شوراي پژوهش هاي علمي كشور در سال 1376 با تصويب 1358 پروژه، اولين مرحله برنامه ملي تحقيقات كشور را به اجرا گذارد.

در سال 1381، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، به سفارش معاونت فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و با پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرح "تعيين اولويتهاي فناوری كشور" را به مرحله اجرا گذاشت تا ضمن بهره گيري از تجارب ساير كشورها و اطلاعات و تجربيات داخلي، الگوي مناسبي را براي تعيين اولويتهاي علمي کشور تعريف و اولويتهاي فناوری را به صورت علمي و منطقي و با بهره گيري از نظرات خبرگان و صاحبنظران تعيين کند.

پس از راه اندازي شوراي تحقيقات و فناوری در وزارت علوم در سال 1380، دبيرخانه اين شورا اقدام به گردآوري اولويتهاي پژوهشهاي توسعه اي از سازمانهاي اجرايي کشور کرد و از اجراي تحقيقات در راستاي اولويتهاي سه وزارتخانه صنايع و معادن، نيرو و ارتباطات و فنّاوری اطلاعات حمايت کرد.

اين شورا مجدد در سال 1382 نسبت به گردآوري و انتشار اولويتهاي پژوهشي از 22 سازمان اجرايي اقدام کرد؛ اين اولويت‌ها با هدف ايجاد هماهنگي و توافق بين بخشي در دستور کار شوراي تحقيقات و فناوری قرار گرفت.

در پايان سال 1386 معاونت علمي و فناوری رئيس جمهور موارد جديدي را در قالب 9 محور تحقيقاتي به عنوان اولويتهاي تحقيقاتي کشور اعلام کرد.

اين محورها علاوه بر پوشش اولويتهاي تحقيقاتي مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه کشور به استثناء فناوری هسته اي، اولويتهاي ديگري را که عبارت از فناوریهاي بين رشته اي و نوين، ميکروالکترونيک، انرژي هاي نو، سلولهاي بنيادي، گياهان دارويي و طب ايراني و سنتي را نيز شامل مي شد.

در سال 1387، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بهره گیری از پانلهای تخصصی و با مشارکت دستگاههای اجرایی 100 اولویت علم و فناوری کشور را تعیین کرد.

زمستان 1387، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوری در راستاي جمع آوري طرح هاي كلان ملي، طي فراخواني از تمامي دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواستار ارائه طرح هاي اولويت دار شد. اين طرح ها پس از جمع آوري به دفتر رياست جمهوري جهت ترتيب اثر ارسال شد كه متأسفانه جمع آوري طرح هاي كلان ملي در همين مرحله متوقف شد.

در سال 1387 مركز طرح هاي كلان ملي فناوری در معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري تشكيل شد. از جمله اقدامات اين معاونت مي توان به تشکیل مرکز طرح های کلان ملی فناوری اشاره کرد. این مرکز تا پایان خردادماه سال 1392 تعداد 20 طرح کلان ملی را تعریف و تصویب کرده است.

پس از تدوین نقشه جامع علمی کشور در اسفند 89 نیز فهرستی از اولويت هاي علم و فناوری مورد توجه قرار گرفت.

عناوین طرحهای کلان ملی در حوزه پژوهش و فناوری

با توجه به نقش شوراي عالي عتف در برنامه ريزي براي توسعه علم و فناوری، دبيرخانه اين شورا از ابتدای سال 1389 تصويب طرحهاي كلان ملي را مهمترين وظيفه خود دانست.

در اين راستا ابتدا معيارهاي ارزيابي و انتخاب طرح هاي كلان ملي پژوهش و فناوری تدوين و هر يك از كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي با توجه به معيارهاي مصوب و همفكري صاحبنظران دانشگاهي و خبرگان دستگاههاي ذيربط، طرح هاي كلان ملي پژوهش و فناوری را انتخاب كردند.

دبيرخانه شوراي عالي عتف با توجه به پيشینه و فعاليت‌هاي صورت گرفته در كميسيون‌هاي تخصصي در دي‌ماه 1390 تعداد 37 طرح كلان ملي پژوهش و فناوری را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي تدوين کرد و در كميسيون دائمي به تصويب رساند.

بدین ترتیب تا پایان سال 1392 تعداد 47 طرح کلان ملی پژوهش و فناوری به تصویب شورایعالی رسید.

فهرست عناوین این طرحهای کلان ملی در حوزه پژوهش و فناوری عبارتند از:

1. طراحي و ساخت سيكلو ترون كوچك

2. توسعه دانش فني فرآيند تبديل هيدروژني نفت خام و باقيمانده هاي سنگين (HRH)

3. مديريت يكپارچه توليد از ميدان گازي پارس جنوبي با تكيه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه هاي صنايع بالادستي، ميان دستي و پايين دستي

4. توسعه فناوری و ساخت توربينهاي مگاواتي ملي توربين بادي(ساخت نمونه 2 مگاواتي)

5. بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گاز 25 مگاوات با قابلیت افزایش تا 30 مگا وات و کسب نشان ایرانی

6. شبكه هوشمند برق ايران و پياده سازي طرح نمونه

7. طراحي و ساخت توربين گازي 200 كيلوواتي با سيستم توليد همزمان برق و حرارت(CHP) براي توليد پراكنده و ذخيره سازي انرژي آن

8. ايجاد دانش فني طراحي و ساخت راكتورهاي هسته اي ملي با قدرت كم

9. طرح ذخيره سازي زير زميني نفت و گاز

10. كسب دانش فني، بومي‌سازي و توليد صنعتي خانواده باطري‌هاي ليتيومي

11. پیاده‌سازی فناوری ملي سامانه حمل ونقل ریلی پرسرعت

12. مطالعات ، بررسي و تدوين معيارهاي برنامه ريزي و طراحي شهري اسلامي -ايراني

13. طراحي كفي(platform) ملي براي خودروي سواري كلاس B

14. مطالعه و طراحی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند درون‌شهری و برون‌شهری

15. بومي سازي و توسعه فناوریهاي حوزه زيرسطحي

16. اکتساب فناوری طراحی، ساخت و تست موتور حامل فضایی با پیشرانه سرد

17. طرح جامع سياست خارجي براي دستيابي به اهداف دفاعي امنيتي سند چشم انداز

18. طرح معماری و راه اندازی مركز ملي دفاع سايبري و سامانه هاي زيرساختي فضاي سايبري

19. طرح جامع ایجاد و توسعه فناوری های مورد نیاز جهت تجهیز و بروز رسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور

20. طرح جامع دفاع در برابر عوامل زيستي (بيوتروريسم)

21. طراحي و توليد سامانه هاي نرم افزاري پايه امنيتي

22. طرح ملي (امنيت اجتماعي: مباني، الگوها و راهبردها در جمهوري اسلامي ايران)

23. طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره ای تدافعی

24. مدیریت، سیاست گذاری و ارزیابی خطر آلاینده های مولد غذایی و محیط زیست

25. طراحي و ساخت پروتز عصبي حركتي زير جلدي براي بازيابي حركت در افراد دچار ضايعه نخاعي

26. طرح جامع توليد واكسن هاي دام،‌ طيور و آبزيان

27. طرح جامع توليد واكسن هاي انساني

28. تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50 تنی تولید سلول های خورشیدی از سیلیس

29. طراحي و ساخت سفينه حامل موجود زنده

30. طراحي و اجراي طرح صنعتی ميكروآلگ و توليد بيوديزل و مواد ديگر

31. توليد بيولوژيكي هيدروژن و ساير فرآورده‌هاي باارزش افزوده از ريز جلبك‌ها

32. طراحي وساخت لامپ زیستی با استفاده از جلبك

33. دستيابي به فناوری‌هاي كليدي و طراحي و ساخت 3 فروند هواپيماي 100 تا 150 نفره

34. شبكه ملي اطلاعات

35. توسعه علوم و فناوری رمز کشور

36. فلسفه سیاسی اسلامی

37. نقد و بررسی جریان های تفسیری قران

38. فرهنگ جامع زبان فارسی

39. نظام حکومتی الگو

40. طراحي و ساخت ليزر الكترون آزاد

41. طراحي و ساخت زنجيره تقويت گر ليزر با پالس فوق كوتاه و انرژي بالا

42. مديريت جامع حوزه هاي آبخيز

43. دانش و فناوری استفاده از آب دريا و آبهاي شور براي استفاده در كشاورزي، شرب و صنعت

44. مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان

45. بررسی اثرات تغییر اقلیم و مديريت خشكي و خشكسالي

46. دانش و فناوری بازيافت پساب هاي شهري،‌ صنعت و كشاورزي

47. اصلاح خط مشی ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مشکلاتی که گریبانگیر طرح های کلان ملی هستند

با گذشت حدود دو سال از شروع طرح های کلان پژوهش و فناوری، مشکلات و چالش‌های مختلفی از جمله عدم قطعیت در تخصیص منابع مالی طرح‌های کلان به صورت هدفمند، مطمئن و پیوسته، عدم شفافیت در فرایند تصویب طرح ها، مشخص نبودن حقوق مالکیت فکری طرح های کلان، تغییرات پی‌درپی در سطوح راهبردی و مدیریتی طرح‌های کلان، نبود سیستم جامع حسابداری بهای تمام شده و مالی طرحهای کلان در دبیرخانه شورای عالی عتف و عدم پاسخگویی مناسب مالی مجریان طرحهای کلان به دبیرخانه و عدم وجود روش‌شناسی خاص تدوین اسناد راهبردی طرح‌های کلان در حوزه فناوری‌های نرم (علوم انسانی) گریبان‌گیر این طرح‌ها هستند.

با توجه به این مشکلات و چالشها، در اولین جلسه شورای عالی عتف در دولت یازدهم، به منظور تسهیل در فرایند تامین مالی و اجرای طرحهای کلان مقرر شد دستگاههای اجرایی میزان همراستایی طرح های کلان با اهداف و مأموریت های خود و همچنین میزان نیازمندی آنها به نتایج و دستاوردهای طرح های کلان را به دبیرخانه شورا گزارش کنند.

در صورت اعلام نیازمندی، دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه سفارش دهنده طرح محسوب شده و باید متعهد به پرداخت حداقل 50 درصد هزینه طرح کلان شود. همچنین مقرر شد برای طرحهایی که دارای تأییدیه از دستگاههای سفارش دهنده و يا بهره بردار هستند، کارگروه ارزیابی متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دستگاه سفارش دهنده (يا بهره بردار) طرح، کمیسیون تخصصی مربوطه، کمیته راهبری طرح و 3 نفر از بین صاحبنظران حوزه تخصصی مربوطه به انتخاب دبیرکل (جمعاً به تعداد 7 نفر) در دبیرخانه شوراي عالي تشکیل شود.

این کارگروه باید هر یک از طرح‌های کلان را از لحاظ نیاز کشور، توانمندی مجریان، توجیه فنی و اقتصادی طرح ارزیابی کند.

میزان مشارکت مالی دستگاههای اجرایی در طرح های کلان ملی

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی عتف، دبیرخانه شورا با پیگیریهای مستمر و منظم و با هماهنگی و همکاری کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه موفق به دریافت حمایت مالی قطعی 13 طرح کلان ملی پژوهشی و فناوری از جانب دستگاههای اجرایی شدند.

فهرست طرح های کلان ملی پژهش و فناوری به همراه دستگاه های سفارش دهنده و میزان حمایت مالی از طرحها به شرح زیر است.

1. تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50 تنی تولید سلول های خورشیدی از سیلیس با سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و میزان مشارکت مالی 50 درصد

2. طراحي و اجراي طرح صنعتی ميكروآلگ و توليد بيوديزل و مواد ديگر با سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و میزان مشارکت مالی 50 درصد

3. طرح جامع توليد واكسن هاي انساني به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میزان مشارکت مالی 50 درصد

4. طرح ذخيره سازي زير زميني نفت و گاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با میزان مشارکت مالی 15 میلیارد ریال

5. فرهنگ جامع زبان فارسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با میزان مشارکت مالی سالانه 7500 میلیون ریال

6. بومي سازي و توسعه فناوریهاي حوزه زيرسطحي به سفارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

7. اکتساب فناوری طراحی، ساخت و تست موتور حامل فضایی با پیشرانه سرد به سفارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

8. طرح معماری و راه اندازی مركز ملي دفاع سايبري و سامانه هاي زيرساختي فضاي سايبري به سفارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

9. طرح جامع ایجاد و توسعه فناوری های مورد نیاز جهت تجهیز و بروز رسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور به سفارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

10. طرح جامع دفاع در برابر عوامل زيستي (بيوتروريسم) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

11. طراحي و توليد سامانه هاي نرم افزاري پايه امنيتي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

12. طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره ای تدافعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و میزان مشارکت مالی 50 درصد

13. دستيابي به فناوری‌هاي كليدي و طراحي و ساخت 3 فروند هواپيماي 100 تا 150 نفره سازمان صنایع هوایی و میزان مشارکت مالی 50 درصد

در حال حاضر، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حال جمع‌آوری مستندات کارگروه‌های ارزیابی طرح‌های کلان، جهت ارائه به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری بوده و انتظار می رود با نزدیک شدن به مراحل پایانی ارزیابی طرح ها در دبیرخانه تعداد طرح های بیشتری از حمایت مالی برخوردار شوند.