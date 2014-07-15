4 دوره آموزشی مدیریت بحران در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور ظهر سه شنبه در دوره آموزشی مقدمات مدیریت بحران که با رویکرد تبیین تفکر استراتژیک درمدیریت بحران برگزار شد اظهارداشت: این دوره های آموزشی با همکاری مرکزعلمی آموزشی جمعیت هلال احمراستان با حضور کارشناسان و دستگاه های ذیربط در زمینه مدیریت بحران در استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این دوره های آموزشي شامل پاسخگویی در حوادث و سوانح، پیشگیری و کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه، لجستیک در حوادث و دوره طراحی و اجرای مانور ویژه اعضای شورای مدیریت بحران، فرمانداران و روسای کارگروه های چهارده‌گانه مدیریت بحران و همچنین دهیاران منتخب استان است.

زینالپور در ادامه در تشریح اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: آشنایی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با مفاهیم و ساختار مدیریت بحران، ارتقاء آگاهی و دانش مدیریت بحران مدیران استانی و آشنا کردن مدیران با اصول مدیریت بحران و آخرین یافته های علمی از اهداف برگزاری این مجموعه دوره های آموزشی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربیبا بیان اینکه مهمترین چالش پیش روی مدیریت حوادث و سوانح کشور "برنامه ملی پاسخ" است افزود: بر اساس این آمار و گزارشات اعلام شده روز به روز بر تعداد افراد تحت تاثیر در حوادث و سوانح و همچنین بر حجم خسارات وارده افزوده می شود ولی از آمار کشته ها کاسته می شود.

زینالپور شرط لازم در پاسخ گویی مناسب و به موقع به حوادث را "جامعیت مدیریت بحران" دانست و افزود: بر اساس آن، همه فاز ها، همه بحران ها و همه مخاطبان در یک بحران و حادثه باید در برنامه های پیشگیرانه، آموزشی، آمادگی، مقابله ای و پاسخی در نظر گرفته شوند.

وی از "برنامه ملی پاسخ" به عنوان مهمترین چالش پیش روی مدیریت حوادث و سوانح کشور نام برد و اظهار داشت: ما اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان باید با هم آموزش ببینیم با هم تمرین کنیم تا بتوانیم با هماهنگی مضاعفی، با بهترین پاسخ در برخورد با حوادث ظاهر شویم.

زینالپور، فراملیتی شدن بحران ها، حاکمیت رسانه ها در افزایش و کاهش اثرات و حاشیه های حوادث، پراکندگی امکانات و اختیارات در سازمان ها و دولت، ایجاد فرآیند های احساسی و هیجانی و ... را جزو مسائل و بحث هایی برشمرد که باید در برنامه ریزی های آینده حوزه مدیریت بحران در نظر گرفته شود.

در ادامه اين دوره آموزشي، مباحثی در خصوص زبان مشترک در مدیریت بحران، چرخه مدیریت بحران و چالشهای آینده مدیریت بحران توسط زینالپور مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی و همچنین بازتعریف ساختارمدیریت بحران درکشور و استانها و كارگروههای تخصصی 14گانه مدیریت بحران و وظایف هریک از اعضاء توسط رهبر رئیس مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان به حاضران ارائه شد.