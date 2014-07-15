به گزارش خبرنگار مهر دکتر معصومه ابتکار با ابراز خرسندی از فضای ایجاد شده برای انتقال نظرات و انتقادات کارکنان به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و شخص وی، گفت: به دنبال ایجاد فضایی سالم ، شاد و صمیمی در سازمان حفاظت محیط زیست هستیم و از این رو مطابق رویه دولت یازدهم پذیرای انتقادات سازنده هستیم.

وی افزود: فضای سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان امنیتی نیست و قرار نیست فردی به لحاظ بیان دیدگاه ها و انتقادات خود با مشکلی مواجه شود. زیرا نقد من و معاونین و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست آزاد است و ما معتقدیم نقد سازنده منجر به پویایی و حیات سازمان می شود.

ابتکار با بیان اینکه براساس مقررات کنونی محیط زیست باید فاصله صنایع تا شعاع 120 کیلومتری تهران رعایت شود، اظهار داشت: احداث واحدهای جدید صنعتی در این کلانشهر ممنوع است.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه باید مقررات در این باره رعایت شود،‌افزود: همچنین لازم است که ضوابط استقرار فعالیت‌ها و صنایع در این شهر مورد توجه قرار گیرد و فناوری‌های جدید که آسیبی را به محیط زیست نمی رساند ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مساحت تهران 1.2 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: این در حالی است که 30 درصد فعالیت‌های صنعتی در این کلان‌شهرها و مراکز بوده است.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر ضرورت ارتقاء تکنولوژی واحدهای صنعتی موجود در این کلان‌شهر بیان داشت: باید در این واحدهای صنعتی به کاهش آلودگی هوا و همچنین امحاء درست پسماندها و پساب‌های صنعتی توجه شود چرا که این یک مسئله بسیار مهمی است.

ابتکار بیان داشت: در استان تهران با توسعه شهرک‌های مسکونی نیز مخالف هستیم چرا که ظرفیت زیستی تهران محدود است و هم‌اکنون در تهران دیگر آبی وجود ندارد.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه یکی از دلایل آلودگی هوای تهران وضعیت جغرافیایی آن است، ادامه داد: شهروندان در تهران سعی کنند با حمل و نقل عمومی تردد کنند چرا که خودروهای شخصی وسیله‌ای تفننی است.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: لازم است حمایت‌های دولت و تلاش‌های شهرداری برای گسترش سیستم حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

ابتکار با بیان اینکه در حال حاضر مصرف آب به یک معضل جدی در تهران تبدیل شده است، گفت: شهروندان تهرانی فکر نکنند که هرکاری می‌توانند انجام دهند چرا که در نهایت باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان محیط زیست درباره استقرار صنایع به استان‌های دیگر، گفت: با در نظر گرفتن مشوق‌ها در صدد هستیم که بحث جابجایی صنایع استان تهران را به سایر نقاط کشور پیگیری کنیم چرا که این یک اتفاق بزرگ بوده و لازم است حمایت‌های بیشتری را برای جابجایی صنایع از دولت بگیریم.

وی درباره عرضه بنزین با استاندارد یورو4 گفت: عرضه بنزین یورو 4 در کل استان تهران در حال پیگیری و انجام است اما باید گفت که در حال حاضر بنزین پتروشیمی در تهران عرضه نمی‌شود.

ابتکار با تأکید بر اینکه بدون رشد فردی و ارتقاء توانمندی های فردی، ارتقاء سازمانی و مدیریت امکان پذیر نیست، تصریح کرد: نیک بختی جسم، روح و اندیشه فردی منجر به حرکت تشکیلاتی و سازمانی موفق خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باید سطح آگاهی و اطلاعات کارکنان محیط زیست در خصوص مسائل محیط زیست و مسائل تخصصی این حوزه به روز شود، اظهار داشت: کارشناسان باید آگاهی بسیاری در خصوص مسائل زیست محیطی داشته تا بتوانند جوابگوی مشکلات میحط زیست باشند.

وی ادامه داد: ارتقاء آموزش و آگاهی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست اعم از محیط بان، مدیران کل ادارت استان ها، کارشناسان یکی از مهم ترین محورها برای تبدیل شدن سازمان حفاظت محیط زیست به سازمانی کاملاً پویا و توانا است. زیرا عدم آگاهی بخشی و برخورداری از اطلاعات منجر به ایستایی خواهد شد.

ابتکار با یادآوری سابقه مدیریت خود بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت اصلاحات، گفت: به دلیل شناختی که از مسائل و چالش های سازمانی محیط زیست کشور داشتم به جد پیگیر مسائل معیشتی و مالی کارکنان بوده و هستم ولی برخی موارد در اختیار قانونی من نیست.

وی ادامه داد: این سازمان باید روی مُرّ قانون حرکت کند چرا که یک دستگاه حاکمیتی است و ما در این راستا تلاش‌های خود را انجام خواهیم داد و امیدواریم طی چند ماه آینده وضعیت بهتری در خصوص کمبودها به ویژه مسائل معیشتی شاهد باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان وضعیت دشوار دولت یازدهم به دلیل شرایط انقباضی مالی و توسعه بی ضابطه بدنه دولت در دولت گذشته، اظهار داشت: البته سازمان حفاظت محیط زیست مستثنی است و بدیهی است تقویت پرسنل به لحاظ کمی و کیفی و پیگیری امور مربوط به تبدیل وضعیت و استخدام آن ها به جد پیگیری می شود.

معاون رئیس جمهور افزود: اگرچه دستگاه هایی همچون شهرداری به لحاظ مسائل رفاهی و معیشتی موقعیت های خوبی برای کارکنان خود دارند و در داخل بدنه دولت وقتی فیش حقوقی و دریافتی کارکنان را مشاهده می‌کنیم، می‌توانیم بگویم با برخی از دستگاه‌های دولتی یکسان است و البته تأکید داریم و تلاش می کنیم شرایط معیشتی کارکنان سازمان ارتقا یابد.

وی ادامه داد: ما به هیچ وجه نباید شاهد تخلف در سازمان محیط زیست باشیم. همچنین ما نباید خود را به قیمت پایین از دست داده و به دلیل معیشت دشواری که داریم این توجیه را داشته باشیم که تخطی انجام داده و گامی فراتر از قانون اختیارات و شرع مقدس برداریم.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه نه تنها ما نباید شاهد تخلف باشیم بلکه سازمان محیط زیست اجازه این امر را به کسی نخواهیم داد، گفت: نباید به نفع همشهری، فامیل و یا اقوام خود تخلفی انجام داده و برایشان کاری کنیم و همین جا بنده می‌گویم که این امر امکان پذیر نیست و با هر تخلفی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

ابتکار با بیان اینکه برنامه ریزی و برخورداری از برنامه اصولی از مهم ترین شاخص های موفقیت یک سازمان است، گفت: همه کارکنان سازمان باید برای خود برنامه ای مشخص و صحیح داشته باشند. از بالاترین سطوح مدیریتی تا محیط بان سازمان وقتی از صبح فعالیت خود را شروع می‌کنند باید بدانند چه برنامه ای دارند.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر فرابخشی بودن محیط زیست و اینکه مشکلات محیط زیست کشور تنها به دست سازمان حفاظت محیط زیست حل نخواهد شد، اظهار داشت: از دیگر برنامه های جدی ما گسترش ارتباط و تعامل سازمان حفاظت محیط زیست با مردم، سمن ها، رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی است.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه طرح مهم مطالعات مناطق که در دوره گذشته به فراموشی سپرده شده، اکنون باید اجرایی شود، افزود: از همین رو معاونت محیط زیست طبیعی سازمان پیگیر اجرایی کردن این طرح است.

وی ادامه داد: پایش از راه دور از اقدامات مهم ما در سازمان حفاظت محیط زیست است همچنین باید بگویم تا پایان سال 93 صنایع بزرگ باید پایش آنلاین شوند تا طی برنامه ریزی ما تسلط بیشتری داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به تعهدات رئیس دولت تدبیر و امید مبنی بر رعایت اصل صداقت و راست گویی، حرکت مبتنی بر دانایی و خرد جمعی و ایجاد انسجام در بدنه اصلی، گفت: من نیز به عنوان عضوی از دولت یازدهم تمام تلاش خود را در این راستا به کار می بندم.

وی با ابراز خرسندی از نگاه نافذ رئیس جمهوری به محیط زیست، این نگاه را فرصت استثنایی برای سازمان حفاظت محیط زیست و علاقمندان و فعالان این حوزه دانست و اظهار داشت: بر همین اساس در طول مدت قبول مسئولیت مدیریت محیط زیست کشور تمام سعی من و همکارانم بازگرداندن حکمروایی مطلوب محیط زیست، بازنگری در مهندسی ساختار سازمانی، بهبود شرایط ساختاری کارکنان به لحاظ جبران کمبود نیروی انسانی و تبدیل وضعیت قراردادها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی آنان در راستای ارتقاء سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۴۰ درصد عرصه سرزمینی کشور را مناطق حفاظت شده تشکیل می‌دهد، گفت: هم‌اکنون در استان تهران هیچگونه شرایط توسعه و رشد فعالیت‌‌های صنعتی وجود ندارد.

ابتکار با اشاره به تشکیل اتاق فکر استان برای محیط زیست، اظهار داشت: در این اتاق فکر جمعی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه محیط زیست، صنعت، دانشگاهیان و سازمان های مردم‌نهاد گرد هم می‌آیند و اقدامات پژوهشی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: این اتاق فکر با هدف ارائه راه‌حل و ایجاد هم‌افزایی تشکیل شده است و امید می‌رود بتوانیم برای مسائل چاره‌اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست به طور جدی همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را گسترش داده است، بیان داشت: بر همین اساس از تمام مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و پژوهشی مرتبط و غیر مرتبط استفاده می‌کنیم.

وی گفت: در حوزه مهندسی عمران و پژوهش‌هایی که باید در این حوزه صورت گیرد، لازم است اقدامات جدی صورت گیرد، چرا که پژوهش در این حوزه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر جامعیت دیدگاه‌ها در رشته‌های مختلف بیان داشت: یکی از برنامه‌های جدی سازمان محیط زیست همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است.

ابتکار با بیان اینکه در حال حاضر استان تهران با بحران‌های زیادی مواجه است، ادامه داد: امروز باید حرکت خودمان را مبتنی بر دانایی و پژوهش انجام دهیم و پژوهش‌ها و مطالعات را کاربردی کنیم.

وی با بیان اینکه لازم است مناطق حفاظت شده مبتنی بر امور پژوهشی مدیریت شود، ابراز داشت: 40 درصد از عرصه سرزمینی تهران را مناطق حفاظت‌ شده تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی مدیریت شوند.

معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و بیان داشت: باید از فرصت جامعه مدنی کمال استفاده را ببریم و پیوند میان دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را گسترش دهیم.

ابتکار گفت: ما علاقه‌مند نیستیم که سازمان‌های مردم‌ نهاد در دولت حذف شوند ودولتی شوند، چرا که باید این سازمان‌ها موضع خود را حفظ کنند و بتوانند آگاهی و نگرش مردم را نسبت به مسائل زیست محیطی تغییر دهند.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر توجه به ضوابط زیست محیطی و اقتصاد سبز بیان داشت: هم‌اکنون در استان تهران هیچگونه شرایط توسعه و رشد فعالیت‌ صنعتی وجود ندارد و ما نیز اجازه آن را نمی‌دهیم ضمن آنکه باید محدودیت 120 کیلومتری درباره ایجاد صنایع رعایت شود.

وی با بیان اینکه 1.2 درصد مساحت کل کشور را تهران تشکیل می‌دهد، بیان داشت: این در حالی است که 17 درصد جمعیت در تهران، 30 درصد فعالیت صنعتی و 40 درصد فعالیت اقتصادی در این کلانشهر وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت دستیابی به تعادل جمعیت در این کلانشهر گفت: ‌بر همین اساس است که رئیس جمهور بحث جابجایی پایتخت را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه باید در تهران توسعه فعالیت‌ها را نداشته باشیم، گفت: خوشبختانه بسیاری از شهرهای اطراف تهران زیرساخت‌های لازم را برای توسعه فعالیت‌ها دارند.

بنابراین گزارش، محمد هادی حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گزارشی از وضعیت اقدامات صورت گرفته، برنامه های آینده و چالش های محیط زیست استان تهران ارائه داد.

مدیرکل اداره محیط زیست استان تهران با بیان اینکه تلاش می‌شود بعد از ماه مبارک رمضان کمیته صنعت تشکیل شود، گفت: بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی زیست محیطی مربوط به استان تهران می‌شود.

حیدرزاده اظهار داشت: حضور تشکل‌ها در برخی کمیته‌ها و اتاق فکر بسیار موثر بوده و در این باره تفاهم نامه‌ای با سه دانشگاه تاثیرگذار منعقد کرده‌ایم.

مدیر کل اداره محیط زیست استان تهران با بیان اینکه سازمان محیط زیست و صنایع نباید مقابل یکدیگر قرار گیرند، افزود: تعامل میان این دو با یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به تلاش محیط زیست برای تشکیل کمیته صنعت بعد از ماه مبارک رمضان ادامه داد: بر همین اساس می‌توان به استفاده سایر گروه‌ها از تجربه افراد در این کمیته امیدوار بود.

حیدرزاده با بیان اینکه بعد از خراسان رضوی بیشترین پسماند صنعتی در استان تهران است، بیان داشت: هم‌اکنون 91 آزمایشگاه معتمد در استان تهران وجود دارد که با توجه به اهمیت راستی آزمایی امکان حذف برخی از آنها با هماهنگی معاونت محیط زیست انسانی سازمان وجود دارد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی زیست محیطی مربوط به استان تهران می‌شود، بیان داشت: هم‌اکنون چالش اعتبارات و هزینه‌ای در استان تهران وجود دارد.

هومان لیاقتی نیز در ادامه مراسم اظهار داشت: مشکلات استان تهران شامل تولید پسماند، آلودگی هوا، آلودگی آب، جمعیت، زمین‌خواری می‌شود.

رئیس پژوهشکده زیست علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بیشترین کانون اقتصادی و اجتماعی در استان تهران وجود دارد، افزود: 30 درصد از صنایع و 36 درصد از کارخانجات بزرگ در تهران وجود دارد.

لیاقتی نابودی بیش از دو میلیون ماهی در سد فشافویه به دلیل ورود فاضلاب خام شهر واوان و نیز ورود فاضلاب چرم شهر به تالاب بندر علی خان منطقه حفاظت کویر را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که محیط زیست هم‌اکنون با آن مواجه است.

وی با بیان اینکه تهران به یک سم مهلک دچار شده است، خاطرنشان کرد: آلودگی هوای تهران نیاز به استراتژی دارد و کار از حرف گذشته است.

سپس تعدادی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به بیان دغدغه ها و درخواست های خود پرداختند. پیگیری تبدیل وضعیت قراردادی ها، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان به ویژه محیط بانان، افزایش تعداد محیط بانان، بهبو و افزایش تجهیزات مورد نیاز محیط بانان از جمله مهم ترین درخواست ها و دغدغه های مطروحه توسط کارکنان در این دیدار بود.