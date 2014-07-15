فارغ التحصیلان لیسانس به بالا بیشترین آمار بیکاران را به خود اختصاص داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله گرامی ظهر سه شنبه در کارگاه مشاوره شغلی و راهنمایی ویژه فرزندان باید فرهنگ اشتغال در جامعه تغییر کند و فارغ التحصیلان دانشگاهی باید از تجربیات کارآفرینان موفق استفاده کنند.

وی بیکاری مهم ترین معضل جوانان را بیکاری دانست و افزود: افراد باید به دنبال کار آفرینی بوده و به دنبال کار در دستگاه های دولتی نباشند.

گرامی از حضور 170 هزار دانشجو در دانشگاه های استان کرمان خبر داد و افزود: سالانه 30 هزار دانشجو از این مراکز فارغ التحصیل می شوند.

این مسئول با تاکید بر لزوم مهارت آموزی افراد تاکید کرد: باید جذب دانشجو در دانشگاه ها منطبق با نیازهای کشور باشد.

تمام وجوه دستگاه های دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود

گرامی بیشترین آمار فارغ التحصلان دانشگاهی را مربوط به لیسانس به بالا دانست و اذعان داشت: متاسفانه در فارغ التحصیلان دکترا نیز افرادی بیکار هستند.

وی با اشاره به امکانات و اعتبارات دولت اذعان داشت: جوانان نباید برای اشتغال از دولت انتظاری داشته باشند و باید معضل بیکاری با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح برطرف شود.

معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی استان کرمان ادامه داد: از میان 18 هزار نفری که در آزمون استخدامی استان کرمان شرکت کرده اند، 700 نفر استخدام نشده و 280 نفر از فرزندان شهدا، ایثارگران و آزادگان در این آزمون ها گزینش شده اند.

گرامی با اذعان به این نکته که تمام وجوه دستگاه های دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، اذعان داشت: باید کارگروه هایی به منظور برگزاری کارگاه های تخصصی کارآفرینی تشکیل شود.