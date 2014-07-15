اصلاح نقاط حادثه خیز محورهای آذربایجان غربی 2 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک کمسیون ایمنی راه ها، کاهش تصادفات رانندگی و ستاد تسهیلات اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی با اعلام اينكه بر اساس برآوردهاي انجام شده براي اصلاح هر نقطه حادثه خيز در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي 30 ميليارد ريال بوده كه براي اصلاح همه نقاط بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است، افزود:‌ متاسفانه به دليل كمبود اعتبارات براي اصلاح هندسي، 67 نقطه حادثه خيز محورهاي ارتباطي استان با تابلوها و علائم فسفري آشكارسازي و عمليات زودبازده راهداري بصورت اماني در جهت كاهش تصادفات انجام شده است.

وی محور اروميه- مهاباد را داراي بيشترين فراواني نقاط حادثه خيز در بين محورهاي استان دانست و با بیان اینکه اين محور از پرحادثه ترين جاده هاي ارتباطي استان محسوب مي شود، اظهار داشت: محورهاي مهاباد - مياندوآب و مياندوآب و بوكان هر يك با 5 نقطه حادثه خيز و محورهاي اروميه- سلماس،‌ مهاباد- سردشت،‌ سلماس- خوي و خوي ماكو نيز هر يك با 4 نقطه حادثه خيز در رده هاي بعدي حادثه خيز ترين جاده هاي ارتباطي استان قرار دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام اينكه اروميه با 21 نقطه پرحادثه در محورهاي ارتباطي در رده اول اين جدول قرار گرفته است، عنوان کرد: مهاباد با 9 نقطه، مياندوآب 8 نقطه، نقده 6 نقطه و سلماس 5 نقطه حادثه خيز در رده هاي بعدي جدول نقاط حادثه خيز محورهاي ارتباطي قرار گرفته اند كه اين در حالي است كه در محورهاي اروميه - سلماس، اروميه- اشنويه و اروميه - بند زيوه نيز بيشترين تعداد تصادفات رخ مي دهد.

محبت خواه در محور اروميه - سلماس، پيچ هاي كريم آباد، شريف آباد و كهريز،‌ در محور شهيد كلانتري تقاطع طلاتپه و المهدي، در محور امامزاده نقطه اوچ قبرلو، محور اشنويه - بالانح سه راهي شمس حاجيان و در محور اروميه- مهاباد سه راهي ميرشكارلو گردنه جبل را پرحادثه ترين نقاط بر اساس تصادفات رخ داده دانست و اضافه کرد: برای اجرای طرحهای زود بازده برای آشکارسازی نقاط حادثه خیز بالغ بر 69 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی از آشکارسازی 38 نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان از بین 67 نقطه شناسایی شده خبر داد و گفت: برای کاهش تصادفات تبدیل 400 کیلومتر راه اصلی به بزرگراه و آزاد راه، ارتقا و توسعه راههای گردشگری و روستایی، روکش آسفالت و بهسازی هزار کیلومتر از راههای اصلی و فرعی، خط کشی 2 هزار و 600 کیلیومتر محور ارتباطی، و انجام روکش آسفالت و بهسازی هزار و 200 کیلومتر با استفاده از روشهای نوین طی مدت 3 سال اجرایی و عملیاتی می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه سالانه جهت ایمن سازی و نگهداری کل شبکه راههای آذربایجان غربی اگر 0.05 درصد ارزش راهها هزینه شود، اعتباری بالغ بر 46 میلیارد و 750 میلیون ریال نیاز است، اضافه کرد: طی سه ماهه اول المسال تعداد کل تصادفات با کاهش 10 درصدی همراه بود، ولی این در حالی است که متاسفانه طی خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته شاهد افزایش تلفات تصادفات جاده ای در سطح استان بودیم بوطوریکه طی خرداد سال گذشته 13 تن ولی امسال 21 نفر فوتی داشتیم.