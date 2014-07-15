به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری، ظهر امروز در همایش خیران قضات و کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد با اشاره به برخي صحبت هايي كه در مورد صرف كمك هاي مردمي براي پرداخت حقوق كاركنان كميته امداد و امور اداري آن مي شود، اظهار داشت: منابع مالی کمیته امداد از طریق کمک های مقام معظم رهبری، اعتبارات و بودجه دولتی، کمک های مردمی و درآمدهای محلی و ... تأمین می شود.

وی بيان كرد: طرح مددجويي و شهید رجایی، امور بيمه و خدمات بهداشتي و درماني اقشار نيازمند، خدمات فرهنگي و آموزشي، خدمات عمراني، تأمين مسكن براي مددجويان، ساختمان ‌سازي براي مددجويان، كمك به حل مشكل مسكن نيازمنداني كه زير پوشش كميته امداد نيستند، طرح جبران ديه و كمك به زندانيان بدهكار، پيگيري مسائل حقوقي و قضايي مددجويان و ... از مواردي است كه كمك هاي مردمي در آنها صرف و هزينه مي شود.

كمك هاي مردمي طبق موازين شرعي و نيت خيران هزينه مي شود

اکبری خاطرنشان کرد: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، طﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘ ﻨﺎﻣﻪ های ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه، اﺧﺬ و طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺮف و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و کمک های مردمی طبق موازین شرعی و نیت خيران زیر نظر نماینده ولی فقیه در کمیته امداد هزینه می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد اضافه کرد: دستگاه هاي نظارتي مسئول در كشور از جمله معاونت نظارت و حسابرسي مقام معظم رهبري‌، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و نظارت كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، وظايف نظارتي و بازرسي‌ هاي منظم و دوره ‌اي خود را به ويژه از طريق ‌نمايندگان مقيم‌، به طور دقيق و كامل به انجام مي ‌رسانند.

وي ا دامه داد: همچنین نظارت و بازرسي درون سازماني نيز توسط بازرسي شوراي مركزي‌ و مقام سرپرستي و دفتر نظارت و رسيدگي به شكايات مردمي صورت مي‌ گيرد.

کمیته امداد به دنبال استفاده از ظرفیت تمام گروه های جامعه برای رفع نیاز نیازمندان است

مدیرکل کمیته امداد استان یزد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: کمیته امداد در دهه چهارم فعالیت خود به دنبال استفاده از ظرفیت تمام گروه ها و اقشار جامعه برای رفع نیاز نیازمندان است.

اکبری افزود: مهمترین اهداف کمیته امداد در دهه چهارم توانمندسازی خانواده ها و توسعه مشارکت های مردمی است که این نهاد در همین راستا به دنبال استفاده از ظرفیت تمام اقشار جامعه است.

وی ضمن قدردانی از مشارکت بسیار خوب قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی به پرونده های مددجویان، اظهار داشت: مهمترین مشکلات و مسائلی که مددجویان با آن درگیر هستند، مسائل حقوقی است که تاکنون بسیاری از این مشکلات با همکاری و کمک قضات، وکلا و مشاوران حقوقی رفع شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: خدمات حقوقی ارائه شده به مددجویان در قالب مواردی چون مشاوره و بررسی پرونده، تنظیم اظهارنامه و دادخواست، تنظیم لایحه دفاعیه، حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی و اجرای حکم، شرکت در جلسات دادرسی مددجویی و اداری و همچنین اقدامات ثبتی و ملکی بوده است.