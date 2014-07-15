به گزارش خبرنگار مهر، قنبر کریم نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار شد با اشاره به اهمیت جایگاه شورای نگهبان اظهارداشت: مشکل اصلی در حال حاضر این است که جایگاه و نقش شورای نگهبان به درستی تبیین نشده و در سایه تحولات و جو منفی که دشمنان جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند دیدگاه به شورای نگهبان به خصوص ضرورت وجود نهاد به درستی پرداخته نشده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر قوانین و مقررات شامل نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی، نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس،نظارت شرعی بر قوانین و مقررات گذشته و نیز نظارت شرعی بر مقررات و مصوبات قوه مجریه است.

کریم نژاد افزود: از سایر وظایف و اختیارات شورای نگهبان می توان به تفسیر قانون اساسی و نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی شامل نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز نظارت بر همه پرسی های عمومی اشاره کرد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی تاکید کرد: نظارت استسبابی در سطوح پیش، حین و پس از انتخابات، از وظایف شورای نگهبان است و کسی حق خدشه دار کردن چهره این شورا را ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه نظارت در انتخابات از طریق هیئت های نظارتی در هر بخش، شهرستان و استان و توسط معتمدین مردم انجام می گیرد و با توجه به وجود ناظرین سیار و ثابت که کار کنترل و پشتیبانی را انجام می دهند، بنابراین هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته و صیانت از آرای ملت توسط خود مردم به بهترین نحو انجام می گیرد.

کریم نژاد اضافه کرد: شورای نگهبان هیچ گاه ادعای معصومیت نکرده اما سعی می کند که در انجام وظیفه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری به آرای اخذ شده همچون امانت الهی نگریسته و به شکل قانون مند به پیش رود.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی اظهارداشت: امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شورای نگهبان فرمودند که شورای نگهبان همواره مورد تایید این جانب بوده و به هیچ وجه تضعیف نشده و نمی شود و این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.

کریم نژاد در بخش دیگری از سخنان به بیانات حضرت امام خامنه‌ای در خصوص شورای نگهبان اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان نیز فرموده‌اند؛ "اگر ملاحظه کرده باشید دشمنان نظام اسلامی هم در تبلیغات خودشان یکی از نقاطی که متصل مورد بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند شورای نگهبان است آن‌ها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند".

وی با اشاره به وظایف شورای نگهبان در زمان غیر از انتخابات گفت: اصلی ترین فعالیت شورای نگهبان در زمان غیر انتخابات انجام کارهای اجرایی مثل رصد انتخاباتی و تکمیل اطلاعات از تمامی فعالان سیاسی به صورت مستمر به منظور انجام امانتداری به نحو شایسته و درست است.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: آموزش، رصد و به روز نگه داشتن شبکه نظارتی نیز از سایر فعالیت های شورای نگهبان در زمان غیر انتخابات به شمار می رود چون همه ساله تعداد کسانی که خواستار ورود به انتخابات را دارند افزایش می یابند.

کریم نژاد به فعالیت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: آذربایجان غربی ۱۲ هزار ناظر امین فعال و نیمه فعال انتخاباتی دارد که از این تعداد هشت هزار و ۵۰۰ نفر به کار گرفته شدند.