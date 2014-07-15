امام شافعی گسست بین مذاهب را در جهان اسلام از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حیدر مصطفوی بعد از ظهر سه شنبه در آیین آغاز به كار دبيرخانه کنگره بین المللی امام شافعی اظهار داشت: جای تقدیر دارد که اکنون از شخصیت امام شافعی به عنوان پایه‌ گذار فقه مذهب اهل سنت شافعی تجلیل می‌ شود و این برای مسلمانان این مذهب جای افتخار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که مذهب شافعی یکی از جامع ترین مذاهب اهل سنت است که با اهل تشیع نزدیک است، افزود: امروز باید با برجسته تر کردن شخصیت های بزرگ دینی توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

در ادامه این جلسه عضو دیگر شورای افتای کردستان بیان کرد: این حرکت گامی موثر و مثبت در راستای وحدت و برادری در ایران اسلامی است.

ماموستا سیداشرف حسینی یادآور شد: بزرگان اهل دین بر مسلمانان حق دارند و باید این حق به بهترین شکل ممکن و در خور شخصیت و جایگاه آنها ادا شود.

وی ادامه داد: اراده خداوند در رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) بر آن است تا قرآن و سنت آن رسول گرامی به قانونی فراگیر برای جامعه بشریت تبدیل شود.

عضو شورای افتای کردستان گفت: قرآن به عنوان کلام مستقیم الهی و سنت پیامبر به سبک موجود نمی‌ توانست جوابگوی سوالات بشریت باشد.

ماموستا حسینی اظهار داشت: خداوند اراده را بر آن داشت تا بعد از رسالت پیامبر به جمعی از متخصصین در امور دین الهام کند که قرآن و سنت پیامبر را به صورت کتاب در میان جامعه بشری ترویج دهند.

وی افزود: مذهب قطبی در برابر اسلام و قرآن نیست بلکه مذاهب برای اسلام و قرآن و پیروی از دستورات آن هستند تا سوالات پیروان دین اسلام را پاسخگو باشند.

عضو شورای افتای کردستان بیان کرد: متخصصین این امور که مجتهدین و علمای اعلام هستند و مسئولیت این مهم را عهده‌ دار بود‌اند و اکنون وظیفه ماست که ارزش آنها را بدانیم و جایگاه و شخصیت آنان را ارج بنهیم.

ماموستا حسینی یادآور شد: این حرکت گامی بسیار ارزشمند است و انتظار می رود که با برگزاری این کنگره بستر آشنایی آحاد جامعه به ویژه جوانان را با این شخصیت برجسته مذهبی فراهم کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از تابلوی دبیرخانه کنگره بین المللی امام شافعی بهره برداری شد و این کنگره از امروز رسما کار خود را آغاز کرد.