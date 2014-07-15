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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۲

بردستانی :

برنامه های شهرستان دشتی هدفدار ، نتیجه گرا و توسعه ای است

برنامه های شهرستان دشتی هدفدار ، نتیجه گرا و توسعه ای است

دشتی - خبرگزاری مهر: معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دشتی گفت: برنامه های این شهرستان هدفدار ، نتیجه گرا ، توسعه ای و مبتنی بر قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی ظهر سه شنبه در جمع مسئولین شهرستان دشتی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برنامه ریزی را در همه امور و بر همه امور مقدم دانست و مطالعه همه جانبه و چند بعدی، پیش بینی الزمات، بایدها ونبایدها و ضرورت ها را از پارامدهای اصلی برنامه ریزی عنوان کرد.

وی افزود:مبنای ما درمقیاس  برنامه ریزی شهرستانی،سندهای بالا دستی مانند سند چشم انداز 20 ساله، برنامه های 5ساله توسعه و برنامه های سالانه بودجه کشور است و تاکید ما حرکت در چارچوب استراتژی کلی تعریف شده است.

بردستانی ادامه داد:البته دستیابی به هدف ها نیاز به تاکتیک های خاص خود دارد و در واقع تفاوت مدیریتها در تاکتیک هاست و گرنه استراتژی نظام مشخص است.

وی تصریح کرد:واکنش وپاسخ ما به مطالبات وانتظارات مردم بر مبنای قانون خواهد بود یعنی ((بله)) و(( نه)) ما تابع برنامه های هدفدار و نتیجه گرا و توسعه ای است.

بردستانی اضافه کرد:کمیته ها و کارگروه های متعدد و مهمی ذیل معاونت برنامه ریزی و امور عمران تعریف شده که نتایج جلسات کارشناسی آن غالبا محسوس و ملموس است لذا تاثیر گذاری آن حتی  برای دور افتاده ترین نقط شهرستان نیز حائز اهمیت و قابل دستیابی است.

کد مطلب 2332414

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