ارائه برنامه های سیاست کلی جمعیت از سوی دستگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر اسحاق جهانگیری روز سهشنبه در جلسه مربوط به سیاستهای کلی جمعیت اظهار داشت: همه سیاستهای کلی که ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشود، مبانی اصولی و پراهمیتی برای توسعه و حل مشکلات کشور است كه باید به دور از شعارزدگی و اقدامات عجولانه، با رویکردی عاقلانه و عالمانه اجرای این سیاستها را دنبال کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هرکدام از بندهای سیاستهای کلی جمعیت نقش مهم و اثرگذاری در توسعه شاخصهای انسانی کشور دارد كه قوای سهگانه و همه بخشها باید به صورت ملی و فرابخشی به آن پرداخته و از اقدامات و تصمیماتی که در تضاد با این سیاستها باشد پرهیز کنند.
در این جلسه بندهای چهاردهگانه سیاستهای کلی جمعیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دستگاههای مرتبط با هر بند به عنوان متولیان اصلی مشخص شدند و مقرر شد دستگاههای اصلی طی جلساتی با حضور سایر دستگاههای مرتبط، برنامههای اجرایی خود را تدوین كنند و این برنامه ها را برای یکپارچهسازی، جمعبندی، تعیین اعتبار مورد نیاز و برنامه زمانبندی اجرایی در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار دهند.
دكتر رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در این جلسه با تاکید براینکه باید ابعاد مختلف سیاستهای کلی جمعیت به درستی تحلیل شود، خواستار تدوین طرحی جامع به همراه برنامه اجرایی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اجرای این سیاست ها شد.
دكتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم با بیان این كه سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ، سیاستهای كلی جمعیت و سیاست های اصلاح نظام اداری كشور به عنوان محورهای اصلی برای تدوین برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، بر لزوم تدوین برنامه ای جامع و دقیق برای اجرای سیاستهای كلی جمعیت با كمك همه دستگاههای اجرایی كشور تاكید كرد.
در این جلسه نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از هرم سنی جمعیت كنونی كشور، تغییرات جمعیت و شاخص مرگ کشور در صد سال گذشته و همچنین روند ازدواج ، طلاق و میزان باروری در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۲ ارائه کرد و پیشنهاداتی را برای بهبود نرخ باروری کشور و اجرای سیاستهای کلی جمعیت مطرح نمود.
وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاداسلامی و راه و شهرسازی نیز در این جلسه نظرات خود را در خصوص اهمیت و اجرای مناسب این سیاست ها ارائه كردند .
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