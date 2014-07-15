مبنای کار را در مدیریت درمان تامین اجتماعی بر اساس پاکدستی تعریف کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید داستانی ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد:در نگاه جدید مدیریت درمان تامین اجتماعی مبنای کاری را در ارائه خدمات به صورت پاکدستی تعریف کردیم و تمام وظایف خود را در آینده بر این اساس ترسیم خواهیم کرد.

وی گفت: چهار پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی و 12 درمانگاه تامین اجتماعی در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: چهار درمانگاه در سطح یک و هشت درمانگاه هم در سطح دو یا تخصصی به بیمه شدگان خدمات درمانی ارائه می دهند و تا اردیبهشت ماه امسال، 4 هزار و 117 بیمارستان، درمانگاه و مرکز درمانی به صورت غیر مستقیم طرف قرارداد تامین اجتماعی استان قرار گرفته است.

داستانی گفت: 500 میلیارد تومان اعتبار به تامین اجتماعی استان اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: همچنین پلی کلینیک فاتح که در خردادماه راه اندازی شد دارای بخش های تخصصی نظیر سونوگرافی، رادیولوژی، درمانگاه عمومی، درمانگاه خصوصی و اورژانس است.

داستانی یادآور شد: سیستم نوبت دهی در مراکز تامین اجتماعی خراسان رضوی استقرار دارد و بیماران از طریق تلفن نسبت به دریافت نوبت پزشکان عمومی و خصوصی اقدام می کنند.

وی تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت پزشکان در مناطق محروم، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت درمان، استقرار سیستم یکپارچه سازی مدیریت در بیمارستان فارابی مشهد از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بود.

داستانی ادامه داد: پرداخت بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه های طرف قرارداد درخراسان رضوی تا پایان سال گذشته انجام شده و مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها نیز پرداخت شده است.

وی گفت: تعدادی از بیمارستان‌ها جدول مطالبات اردیبهشت ماه خود از تامین اجتماعی را تحویل نداده‌اند و این کار پرداخت مطالبات با تاخیر مواجهه کرده است.

داستانی بیان کرد: دستورالعمل صدور کارت هوشمند برای بیمه شدگان و جایگزین کردن آن با دفترچه تاکنون به استان‌ها ابلاغ نشده است.

گفتنی است، ماه آینده آزمون استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی برگزار و 52 نیروی انسانی جدید استخدام خواهند شد.