به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا یداله پور با بیان اینکه روز قدس آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان است که یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 به فرمان معمار کبیر انقلاب نامگذاری گردید، اظهار کرد: قدس به عنوان نخستین قبله و حرم دوم مسلمانان جهان و سرزمین اصلی و وطن میلیون ها آواره مسلمان فلسطینی است که از سال 1948 آن سرزمین از دست ساکنانش خارج و تحت سلطه ی نیروهای اشغالگر قدس قرار گرفت.

وی افزود: در این روز مردم تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابان ها می آیند و رژیم اشغالگر صهیونیسم را محکوم می کنند.

سرهنگ یداله پور ادامه داد: متأسفانه سران کشورهای عرب نسبت به این جنایت ها سکوت کرده حتی در بعضی موارد رژیم غاصب صهیونیستی را تأیید می کنند که فعلا بر سر مردم مظلوم نوار غزه نیز بمب می ریزند و سازمان های بین المللی نیز سکوت اختیار کردند.

جانشین مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران یادآور شد: لازم است تمامی آحاد مردم بر اساس فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحت فرمان مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله الامام خامنه ای در این روز مبارک به خیابان ها جهت راهپیمایی روز قدس شرکت کنند و در حمایت از مظلومیت مردم فلسطین فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردهند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) در خصوص روز قدس، عنوان کرد: روز قدس فقط روز فلسطسین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس فرمایش امام خمینی(ره) روز قدس یک روز جهانی است و روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، اظهار کرد: ما در این راستا از این روز حمایت می کنیم و رژیم صهیونیستی را یک رژیم ناخلف و غیرقانونی می دانیم و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین این رژیم غاصب را محکوم می کنیم.