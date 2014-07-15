همه توان خود را برای توقف خشونت علیه کودکان مظلوم غزه به کار گیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه علی ربیعی به این شرح است.

جناب آقای آنتونی لیک

مدیر محترم اجرایی یونیسف

سلام علیکم

احتراماً، یکی از اهداف تشکیل یونیسف ساختن جهانی بوده است که در آن حقوق همه کودکان درک شود و بر موانعی که فقر، بیماری، تبعیض و خشونت در مسیر رشد و بالندگی کودکان ایجاد می کنند فایق آید. تصدیق می فرمایید که 900 هزار کودکی که در غزه زندگی می کنند نیز این حق را دارند که در محیطی امن به مدرسه بروند، از تغذیه سالم بهره مند باشند و به دور از خشونت و دیگر اشکال تبعیض به سمت محقق ساختن رویای کودکی خویش حرکت کنند.

عالیجناب لیک

طبق گزارشات منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در جریان حملات اخیر رژیم صیهونیستی به مردم بی‌دفاع غزه بیش از 400 هزار نفر بی خانمان گشته اند و بیش از هزار نفر کشته و زخمی شده اند. همین گزارشات اعلام کرده اند که بیشتر از سه چهارم از 160 نفر کشته شدگان حملات اخیر به غزه افراد غیر نظامی هستند که بیش از سی نفر از آنان کودکان 4 تا 18 ساله بوده‌اند.

آقای عالیجناب

به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم کشتار افراد غیر نظامی به ویژه کودکان بی‌دفاع در نوار غزه غیر قابل تحمل بوده و با همه قواعد انسانی و بین المللی در تضاد است و نگرانی ما به خاطر محاصره غزه و کمبود امکانات پزشکی و نیازهای اولیه مردم این منطقه بسیار تشدید شده است. ازآنجا که بیم آن می رود با ادامه حملات و کمبود شدید امکانات انسان دوستانه شاهد وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی به علیه کودکان غزه باشیم، اقدام فوری یونیسف برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن کودکان و غیر نظامیان ضروری است.

در راستای اهداف یونیسف مبنی بر دفاع از حقوق کودکان از حضرتعالی درخواست دارم همه توان خود را برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان به ویژه کودکان به عمل آورید و راهی بیابید تا کشورهای منطقه بتوانند به مردم غزه مخصوصا کودکان مظلوم آن، کمکهای نوع دوستانه در زمینه پزشکی انجام دهند.

