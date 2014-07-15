به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان با تاکید بر اینکه مدیران نباید دریافت اعتبارات را به روزهای آخر بکشانند اظهار داشت: اگر مدیران در مهلتی کوتاه بخواهند برای گرفتن اعتبار و ترک تشریفات واگذاری پروژه فشار بیاورند، با ترک تشریفات موافقت نمی کنم.

وی با اشاره به مقرر شدن پایان تیر به عنوان آخرین مهلت جذب اعتبارات سال 92، گفت: درخواست وقت بیشتر برای جذب این اعتبارات و یا تقاضای ترک تشریفات از سوی مدیران دستگاه های اجرایی پذیرفته نیست.

مقام عالی دولت در استان سمنان ضمن بیان اینکه در مواردی که دو عامل منافع کارفرما و منافع پیمانکار در میان باشد می پذیرم، اظهار داشت: ترک تشریفاتی که با مشکلات همراه باشد موافقت نمی شود.

وکیلی با اشاره به اینکه منافع در ترک تشریفات اجرای پروژه های دستگاه های اجرایی لحاظ می شود، تاکید کرد: با تقاضا و فشار مدیری که یکسال نرفته مناقصه انجام دهد و ترس از بازگشت اعتباراتش دارد، موافقت نمی شود.

وی نسبت به افزایش تخصیص بودجه تا پایان سالجاری ابراز خوش بینی کرد و با تاکید بر رفع مشکل ذیحساب های دستگاه های اجرایی در بررسی اعتبار سال 92، خواستار یکسانی و به روز بودن گزارش های مالی دستگاه های اجرایی شد.

استاندار سمنان با اشاره به معرفی سامانه ساترا (سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش) در این نشست، خواستار معرفی جامع تر این سامانه برای مدیران شد.

وکیلی در پایان پیرامون نظریه پایه توسعه استان سمنان، بحث در مورد چگونگی و اولویت بندی محورهای توسعه در این نظریه، دستور بررسی این موارد را به صورت کارشناسی در نشست بعدی شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان داد.