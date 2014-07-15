به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسین زاده عصر سه شنبه در شصدومین جلسه هماهنگی مراسم سالانه قره کلیسا در چالدران اظهارداشت: امکانات لازم برای برگزاری آیین مذهبی قره کلیسا در نهم،دهم و یازدهم مردادماه در این شهرستان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه این بنای تاریخی و جهانی در راستای آیین مذهبی امسال نیز میزبان هزاران نفر از زائران ارامنه خواهد بود افزود: برای بهره جستن ارامنه از فیوضات معنوی این مراسم بازدید از این بنای تاریخی برای گردشگران داخلی در زمان برگزاری این مراسم ممنوع است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی هم در این جلسه از راه اندازی نمایشگاه عرضه محصولات صنایع دستی استان در زمینه های مختلف در محوطه قره کلیسای چالدران خبر داد و گفت: همزمان با راه اندازی این نمایشگاه بروشورهای تبلیغاتی نیز در خصوص معرفی آثار تاریخی و دیدنی های استان بین زائران ارائه می شود.

جليل جباري با اشاره به اهمیت برگزاری شایسته این مراسم اظهار داشت: رفع نواقص برنامه های گذشته و اجرای صحیح و بدون ایراد مدنظر مابوده و امیدواریم بتوانیم شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این مراسم همانند سنوات گذشته بخوبی حفظ کنیم .

وی گفت: اجرای مراسم سالیانه قره کلیسا فرصتی است تا با رهنمودهای استاندار محترم آذربایجان غربی و همکاریهای فرمانداری چالدران، شورای خلیفه گری ارامنه و همچنین دستگاهها و ادارات شهرستانی و استانی بتوان استان آذربایجان غربی و توانمندیهای آن بخصوص در زمینه گردشگری مذهبی را به هموطنان معرفی کرد.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان هم در این جلسه با قدردانی از زحمات مسئولان دلسوز ایران اسلامی در جهت حفظ حقوق اقلیت های مذهبی ایران، اجرای خوب برنامه های سالیانه مذهبی قره کلیسا را از حقوق های رعایت شده عنوان کرد هر چند برخی جوسازیها بر خلاف حقیقت امر وجود دارد افزود: ما هر سال شاهد اجرای بهتر برنامه های مذهبی در قره کلیسا هستیم.

وی با اشاره به مشترکات دینی اسلام و مسیحیت اظهار داشت:من در نشست های متعدد همگرایی دینی که در کشورهای مختلف منجمله ایران،لبنان برگزار می شود تفاوت چندانی بین اسلام و مسیحیت نمی بینم معتقدم اگر پیرو واقعی ادیان الهی باشیم همه انسانها با صلح و دوستی و برداری در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز خواهند داشت.

آیین های مذهبی قره کلیسا معمولا همه ساله در اواخر تیر ماه با حضور هزاران تن از زائران مسیحی در چالدران آغاز شده و بین 3 تا 5 روز ادامه می یابد که در این مدت مسیحیان ضمن انجام دعا، نیایش و برگزاری عشا ربانی، کودکان خود را در این محل غسل تعمید می دهند.

اهمیت و قداست خاص این کلیسا موجب شده که در این فصل از سال بسیاری از ارامنه از دورترین نقاط عالم به شهرستان چالدران سفر کرده و در این آیین مذهبی که یکی از مهمترین آیین های جهانی مسیحیان است شرکت کنند.

قره کلیسا به عنوان نهمین اثر از جمهوری اسلامی و دومین اثر آذربایجان غربی در فهرست میراث های جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است که به اعتقاد مسیحیان این کلیسا محل دفن طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح است.

قره کلیسا در 20 کیلو متری شهرستان چالدران واقع شده که به اعتقاد مسیحیان طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح در آن مدفون است.