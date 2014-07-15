آزادی منطقه الضلوعیه از لوث داعش/تروریستها در دیالی 1500 جلد کتاب را سوزاندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع عشایری در شهر تکریت اعلام کردند: عشایر خزرج، الجبور و البو جورای موفق به آزادی الضلوعیه به شکل کامل از لوث داعش شدند و دهها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

در موصل بالگردهای ارتش عراق مواضع تروریستهای داعش را هدف قرار دادند.یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: تجهیزات نظامی گسترده ای به مناطق الخزرج و البو جواری در شمال الضلوعیه در جنوب تکریت رسیده است.

از سوی دیگر قاسم عطا سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح عراق گفت: نیروهای امنیتی عراق شش داعشی را در عامریه فلوجه به هلاکت رسانده اند.

یک منبع امنیتی در الانبار اعلام کرد: نیروی هوایی ارتش عراق بیش از 30 داعشی را در حملات به مناطق اللهیب و الشورتان در الکرمه به هلاکت رسانده است.

به گفته منابع امنیتی بالگردهای ارتش عراق تعدادی از تروریستهای داعش را در نزدیک مسجد البو جاری در الضلوعیه هدف قرار داده اند.

در دیالی منابع امنیتی اعلام کردند: تروریستهای وابسته به گروهک داعش کتابخانه ای با بیش از 1500 کتاب با موضوعات تاریخ اسلام و ادبیات داستانی را در منطقه السعدیه در استان دیالی سوزاندند این کتابخانه متعلق به یکی از منازل بود.

به گفته منبع امنیتی داعشی مفاهیم این کتابها را سکولار و کفرآمیز توصیف کردند و از همه اهالی خواسته اند کتابهایی که مفاهیم بی دینی دارد، به سطل های زباله بیندازند.

سروان مقداد الموسوی رئیس روابط عمومی پلیس نجف گفت: رئیس پلیس نجف با همکاری اطلاعات موفق به بازداشت سه زندانی فراری از زندان بادوش در استان نینوی شد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به انهدام یک شبکه جذب نوجوانان برای اهداف انتحاری در تکریت شدند.

این در حالی است که وزارت کشور عراق در واکنش به حمله به دفتر روزنامه التاخی در منطقه الکراده بغداد و غارت محتویات آن از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی موضوع خبر داد.

در این بیانیه آمده است: افراد مسلح وارد دفتر شدند و ماموران امنیتی را خلع سلاح کردند و برخی از رایانه ها را با خود بردند باید ماموران امنیتی که مسئول امنیت این دفتر بودند بازداشت شوند زیرا اقدامی خاصی در قبال مهاجمان به عمل نیاورده اند.

بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی رستوران استانبول در جنوب سامراء در استان صلاح الدین شماری کشته شدند، اما آماری در این باره اعلام نشد.

در همین حال نهله حسین الهبایی عضو ائتلاف نینوا اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی داعش سنی ها را در تلعفر به ویژه منطقه العیاضیه مجبور به ملحق شدن به آنها می کند و چنانچه فردی از این امر سرباز زند وی را شلاق می زنند، زندانی می کنند یا می کشند.

وی تاکید کرد: عشایر تلعفر مانع پیوستن فرزندان خود به داعش می شوند زیرا آن را گروهی تروریستی که تحت پوشش دین فعالیت می کند می دانند.