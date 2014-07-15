به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی بعدازظهر سه شنبه در ديدار با وزير بهداشت اظهار كرد: تامین زیرساخت‌های زیارت به ویژه مسئله امنیت در دستور كار قرار گرفته و در اين راستا وزارت بهداشت باید به تهیه و تمهید دستگاه درمانی مناسب برای ۲۵ میلیون زائر امام رضا(ع) بپردازد.

وي با اشاره به هويت شهر مشهد ادامه داد: در حال حاضر هویت شهر مشهد در چهار قدمی حرم مطهر رضوی با تهدید روبرو است و از چهارراه‌ شهدای مشهد گنبد حرم رضوی دیده نمی‌شود.

وي در خصوص دانشگاه علو پزشكي تاكيد كرد: محرابی از برکات دانشگاه علوم پزشکی است و او در دانشگاه از مقبولیت در نزد اساتید برخوردار است.

امام جمعه مشهد افزود: رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد متانت خود را در عرصه‌های مختلف حفظ کرده و انساني ارزشي است.

وي با تاكيد بر اينكه تامین زیرساخت‌های زیارت به ویژه مسئله امنیت در دستور كار قرار گرفته، اظهار كرد: وزارت بهداشت باید به تهیه و تمهید دستگاه درمانی مناسب برای ۲۵ میلیون زائر امام رضا(ع) بپردازد.