به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کاهش بارندگی و نعمات آسمانی و افزایش مصرف آب به دلیل افزایش دمای هوا در تابستان، برخی از نقاط شهرستان نظرآباد از جمله روستای 5 هزار نفری نجم‌آباد نیز با مشکل کم آبی روبه‌رو هستند.



البته پیگیری موضوع تامین آب شرب سالم ساکنان نجم‌آباد محدود به فرارسیدن تابستان و هفته‌های اخیر نیست و مدیریت ارشد شهرستان نظرآباد از ابتدای سال جاری چندین جلسه کاری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در این خصوص برگزار و اکثر جلسات فوق نیز به صورت میدانی و در محل برگزار شده است.



در همین رابطه عصر سه شنبه نیز برای چندمین بار شهریار آقایی فرماندار نظرآباد به همراه تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله آبفای شهرستان نظرآباد، مدیر آب روستایی، بخشدار مرکزی، تعدادی از معاونان فرمانداری نظرآباد و برخی از اعضای دهیاری و شوراهای اسلامی روستای نجم آباد در این روستا حضور یافته و از نزدیک روند اجرای طرح‌های عمرانی برای تامین آب شرب مردم این منطقه را بررسی کردند.

مردم با صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف بحران کم آبی را مدیریت کنند

آقایی با بیان این مطلب اظهار داشت: نکته اصلی و مهمی که باید در نظر داشته باشیم،‌ این است که ما در شرایطی حساس و در گرم‌ترین روزهای سال قرار داریم و مشکل کم آبی تنها محدود به نجم‌آباد و حتی شهرستان نظرآباد نمی‌شود.



وی افزود: این مشکل در حال حاضر اکثر مناطق کشور به ویژه کلانشهرها و مناطق پرجمعیت را رنج می‌دهد که باید با صرفه‌جویی و رعایت الگوهای مصرف از سوی همه مردم، شرایط فعلی را پشت سر قرار دهیم.



فرماندار نظرآباد خاطرنشان کرد: با این وجود اقدامات بسیار مهمی برای تامین آب شرب مردم نظرآباد و همچنین آب بخش کشاورزی و دامداری این منطقه انجام شده که برخی از این اقدامات به صورت ضربتی و بر اساس الگوهای مدیریت جهادی انجام شده و می‌شود.



آقایی گفت: به عنوان نمونه امروز و در حین بازدیدهای میدانی مجوز حفر سومین حلقه چاه آب در نجم‌آباد با پیگیری‌های متعدد صادر و کار حفر این چاه در روزهای آینده و به صورت ضربتی آغاز می‌شود.



مشکل کم آبی مختص شهرستان نظرآباد نیست

وی تاکید کرد: به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید شده که کار حفر، آماده‌سازی و بهره‌برداری از این چاه حداکثر باید طی 20 روز آینده نهایی شود و به طور قطع با انجام این امر بخش مهمی از مشکل کم آبی در نجم‌آباد برطرف می‌شود.



این مسئول بیان کرد: همچنین اقدام بسیار مهم دیگری که در دستور کار قرار دارد، تخریب تمام چاه‌های غیر مجازی و همچنین انشعاب‌های غیر قانونی آب است که سهم مردم و کشاورزان نجم‌آباد را به طور غیر قانونی مصرف می‌کنند.



آقایی تاکید کرد: دستورات لازم در این زمینه به نهادهای مسئول داده شده و گزارش تخریب چاه‌های غیر قانونی به طور روزانه به فرمانداری ارائه می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه رفع مشکل کم آبی نیازمند مشارکت همگانی و اصلاح الگوهای مصرف است، گفت: همانطور که همه مردم می‌دانند، مشکل کم آبی فقط مربوط به نجم آباد و نظرآباد نیست و اکثر مناطق کشور در این فصل از سال با این مشکل روبه‌رو هستند.



آقایی بیان کرد: بنابراین خود مردم باید همکاری لازم را داشته باشند و تا زمانی که ما صرفه‌جویی را در اولویت قرار ندهیم، نمی‌توانیم امیدوار به رفع کامل مشکلات موجود باشیم.



مردم بر روی رفتارهای غیرقانونی چشمشان را نبندند

وی تاکید کرد: از سوی دیگر مردم نجم‌آباد باید خودشان حافظ منافع و سرمایه‌های این منطقه بوده و وقتی می‌بینند یک فرد سودجو بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی اقدام به حفر غیر قانونی چاه و یا انشعاب‌های غیر مجاز می‌کند، باید موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار اطلاع داده و مطمئن باشند که در کمترین زمان این چاه‌ها و انشعاب‌های غیر قانونی تخریب می‌شوند.



عالی‌ترین نماینده دولت در نظرآباد گفت: وقتی که مردم چشم خود را بر روی رفتارهای غیر قانونی ببندند، نمی‌توان از دیگران انتظار داشت که برای ما کار کرده و مشکل کم آبی را برطرف کنند.



لازم به توضیح است، در پایان این بازدیدها، شهریار آقایی فرماندار نظرآباد دستورات ویژه‌ای در چند بخش از جمله تخریب چاه‌های غیر قانونی، برخورد با افرادی که به صورت غیر مجاز انشعاب آب برقرار کرده، حفر و بهره‌برداری از سومین چاه آب نجم‌‌آباد را صادر و از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست تا گزارش‌های خود را به صورت روزنامه تا پایان مراحل اجرایی این طرح‌ها به فرمانداری ارائه کنند.



در حین این بازدیدها که با محوریت بررسی مشکل کم آبی روستای نجم آباد برگزار شد، 10 حلقه چاه غیر قانونی و همچنین چندین انشعاب غیر مجاز آب شناسایی شد.