۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

عباسی:

2.5 میلیارد تومان اعتبار به بهزیستی کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان کرمان از اختصاص 2.5 میلیارد تومان اعتبار به بهزیستی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی ظهر سه شنبه در جمع مددجویان بهزیستی کرمان با اشاره به اینکه پنج گروه کودکان، زنان، سالمندان، آسیب دیدگان اجتماعی و معلولان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند، گفت: بهزیستی در سه حوزه توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری به ارائه خدمات می پردازد.

عباسی ادامه داد: 2.5 میلیارد تومان اعتبار از سوی بهزیستی کشور به استان کرمان اختصاص پیدا کرد.

وی شرط دریافت مستمری های ماهانه را گذراندن کمیسیون های تخصصی بهزیستی دانست و گفت: با اختصاص این مبلغ مددجویانی که تاکنون در انتظار نوبت توانبخشی بودند و تعدادی از مددجویان امور اجتماعی می توانند مسمتری ماهانه دریافت کنند.

وی گفت: با این اقدام تعداد مددجویان در حوزه توانبخشی به صفر می رسد.

عباسی اذعان داشت: چهار نفر از مددجویان توانبخشی و امور اجتماعی بهزیستی از ابتدا تیرماه سال جاری از این مستمری برخوردار می شوند.

 

 

کد مطلب 2332438

