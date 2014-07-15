20 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی مساجد آذربایجان غربی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مساجد در حال بازسازی شهرستان چالدران اظهارداشت: امسال در جهت تجهیز و تعمیر مساجد استان از محل اعتبارات استانی و ملی سال گذشته اوقاف یک میلیارد و 700میلیون ریال اعتبار برای نزدیک به یک هزار مسجد هزینه می شود.

وی با بیان اینکه از محل درآمدهای موقوفات استان ویژه مساجد نیز سه میلیارد ریال دیگر نیز هزینه می شود افزود: از محل اعتبارات سال 93 نیز یک میلیارد 500 میلیون تومان جهت تعمیر و تجهیز مساجد استان پیش بینی شده است.

حجت الاسلام مصائبی ادامه داد: استان آذربایجان غربی دارای سه هزار باب مسجد است که افزون بر یک هزار باب آن نیاز به مرمت و ساماندهی دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذرباجان غربی با اشاره به وضعیت مساجد موجود در آذربایجان غربی، اظهار داشت: خیرین مسجد ساز در مرمت، بهسازی و نوسازی مساجد آذربایجان غربی مشارکت خوبی دارند.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی از نظر تعداد مساجد غنی است، اعلام کرد: کمتر محله و یا منطقه مسکونی در استان یافت می‌شود که فاقد مسجد باشد.

حجت الاسلام مصائبی از مساعدت و مشارکت خیران در احداث و بازسازی مساجد آذربایجان غربی قدردانی کرد و گفت: سال گذشته 20 مسجد در سراسر آذربایجان غربی به همت خیران بازسازی و نوسازی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از تخصیص اعتبار برای مرمت و بهسازی سایر مساجد آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: برخی از مساجد در دست احداث و بازسازی هستند و برخی دیگر تا پایان سال 93 نوسازی خواهند شد.