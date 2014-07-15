شهرک های صنعتی اردبیل به تصفیه خانه فاضلاب تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فریدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی استان اضافه کرد: در این خصوص هم اکنون تصفیه خانه فاضلاب در پنج شهرک صنعتی استان ایجاد و فعال شده است.

به گفته وی در حال حاضر تصفیه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي شماره 1و 2 اردبيل، پارس آباد و مشگين شهر فعال بوده و شهرك صنعتي خلخال نيز با توافق بعمل آمده به تصفيه خانه فاضلاب شهري متصل شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: این طرح در راستای كنترل و كاهش آلاينده هاي حاصل از توليدات صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي اجرا می شود.

وی با اشاره به بررسی مشکلات زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی اردبیل به صورت مستمر تاکید کرد که این شرکت نقش مهمی در جهت صیانت و حفاظت از محیط زیست در شهرکها و نواحی صنعتی به عهده دارد.

فریدی دفع پساب هاي صنعتي را از دغدغه هاي مهم واحدهای توليدي دانست و افزود: با احداث و راه اندازي تصفيه خانه هاي فاضلاب نسبت به تصفيه پسابهاي صنعتي اقدام شده و پس از طي فرايند تصفيه اين آب ها جهت آبياري فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام شده به ایجاد فضای سبز، گلكاري و چمنكاري در حدود 211 هكتار در شهركها و نواحي صنعتي و با هدف تلطیف فضای عمومی در این نواحی و مناطق اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: علاوه بر این، آبیاری این سطح از فضای سبز نیز به روش قطره اي و به طول 129 كيلومتر و با استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب اجرا می شود.