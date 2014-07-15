به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد در جلسه پیگیری کمیسیون مشترک تهران و ابوجا که با حضور نمایندگان شرکت های داخلی خواهان فعالیت در نیجریه برگزار شد، ضمن شنیدن گزارش‌‌ نمایندگان شرکت های حاضر در این نشست، از آنان خواست، مشکلات، دغدغه ها و راهکارهای خود را برای تحقق موافقتنامه‌های امضا شده در سفر هیئت ایرانی به نیجریه ارائه کنند.

افخمی راد با اظهار امیدواری به افزایش روابط تجاری تهران و ابوجا افزود: با رفع تحریم‌ها، زمینه‌های بیشتری برای صادرات کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی و عملیاتی کردن موافقتنامه‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری بیان داشت: همانطور که دکتر روحانی در همایش روز ملی صنعت و معدن گفتند، محدود کردن خام فروشی سهم ارزش افزوده کشور را ارتقا می دهد و در این راستا دولت اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ اما فعالان اقتصادی ما هم باید بخواهند و در این مسیر حرکت کنند.

در این جلسه که 30 تن از روسای شرکت‌های بزرگ و مادر تخصصی کشور در حوزه های مختلف حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و موافقتنامه‌های امضا شده در نیجریه، پیشنهادهایی در خصوص توسعه همکاری در زمینه خودروسازی، مسکن و انبوه‌سازی، بانک، تولید برق، گاز رسانی و داروسازی ارائه شد.