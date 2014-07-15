قيمت بليت اتوبوس در مشهد كاهش مي يابد/ اختلاف شورای شهر و استانداری درزمينه نرخ بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیری‌طرقی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طي 5 روز آينده قیمت بلیت اتوبوس در مشهد 250 یا 300 تومان می‌شود.

وي ادامه داد: استانداري مي خواهد تا نرخ بلیت اتوبوس 250 تومان شود اما نظر شورای شهر مشهد بر روي نرخ 300 تومان است اما شورای شهر مشهد و استانداری هر دو نقطه نظراتی دارند و بايد هر چه زودتر ميان نظرات آنان تعاملي صورت پذيرد تا قيمت بليت اتوبوس كاهش يابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد در زمينه خرید اتوبوس شهری برای سال آینده تصریح کرد: درحال حاضر هيچ برنامه اي برای خرید اتوبوس شهری در سال آینده وجود ندارد.

قديري طرقي بيان كرد: ما امکانات لازم را براي خريد اتوبوس نداریم و خط 2 قطار شهری مشهد توان شهرداری را گرفته است.