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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۰

تا پنج روز آینده/

قيمت بليت اتوبوس در مشهد كاهش مي يابد/ اختلاف شورای شهر و استانداری درزمينه نرخ بلیت

قيمت بليت اتوبوس در مشهد كاهش مي يابد/ اختلاف شورای شهر و استانداری درزمينه نرخ بلیت

مشهد – خبرگزاري مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد گفت: قيمت بليت اتوبوس در مشهد طي پنج روز آینده كاهش مي يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیری‌طرقی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طي 5 روز آينده قیمت بلیت اتوبوس در مشهد 250 یا 300 تومان می‌شود.

وي ادامه داد: استانداري مي خواهد تا نرخ بلیت اتوبوس 250 تومان شود اما نظر شورای شهر مشهد بر روي نرخ 300 تومان است اما شورای شهر مشهد و استانداری  هر دو نقطه نظراتی دارند و بايد هر چه زودتر ميان نظرات آنان تعاملي صورت پذيرد تا قيمت بليت اتوبوس كاهش يابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد در زمينه خرید اتوبوس شهری برای سال آینده تصریح کرد: درحال حاضر هيچ برنامه اي برای خرید اتوبوس شهری در سال آینده وجود ندارد.

قديري طرقي بيان كرد: ما امکانات لازم را براي خريد اتوبوس نداریم و خط 2 قطار شهری مشهد توان شهرداری را گرفته است.

کد مطلب 2332443

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