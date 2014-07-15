۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۹

در کمیسیون آموزش مطرح شد:

پاسخ وزیر علوم درباره ارسال ایمیلهای تنش زا در برخی دانشگاهها

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سوال محمد سلیمانی از وزیر علوم در خصوص ارسال ایمیلهای تنش زا توسط برخی استادان دانشگاهها به گروههای آموزشی، خبر داد.

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

وی ادامه داد: محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس سوالی در خصوص ارسال پست های الکترونیک برخی استادان دانشگاه به گروههای آموزشی به منظور ایجاد اختلاف و تنش میان گروهها، پرسید.

خسروی درباره پاسخهای وزیر علوم به این سوال سلیمانی، گفت: وزیر علوم تاکید بر بررسی این موضوع داشت و اعلام کرد اگر افرادی به عمد در فضای مجازی چنین اقدامی انجام می دهند حتماً شناسایی و با آنان برخورد می شود.

این نماینده مجلس از قانع نشدن سلیمانی از پاسخهای وزیر علوم خبر داد و افزود: سلیمانی بر شناسایی این افراد و ضرورت اقدام از سوی وزارت علوم، تاکید دارد.

