پاسخ وزیر علوم درباره ارسال ایمیلهای تنش زا در برخی دانشگاهها

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

وی ادامه داد: محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس سوالی در خصوص ارسال پست های الکترونیک برخی استادان دانشگاه به گروههای آموزشی به منظور ایجاد اختلاف و تنش میان گروهها، پرسید.

خسروی درباره پاسخهای وزیر علوم به این سوال سلیمانی، گفت: وزیر علوم تاکید بر بررسی این موضوع داشت و اعلام کرد اگر افرادی به عمد در فضای مجازی چنین اقدامی انجام می دهند حتماً شناسایی و با آنان برخورد می شود.

این نماینده مجلس از قانع نشدن سلیمانی از پاسخهای وزیر علوم خبر داد و افزود: سلیمانی بر شناسایی این افراد و ضرورت اقدام از سوی وزارت علوم، تاکید دارد.