به گزارش خبرنگار مهر، موسسه خیریه کهریزک که از مهمترین موسسات خیریه در سطح کشور است، در استان البرز نیز شعبه دارد و از بخشهای مختلفی تشکیل شده که این بخشها فعالیتهای خیریه و خداپسندانه این موسسه را پیش می‌برند.

شعبه این موسسه در استان البرز در محمدشهر کرج مستقر است و تلاش می‌کند تا با فعالیتها و خدمات خود، باری از دوش اقشار نیازمند و بی‌پناه از قبیل کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بردارد.

یکی از بخشهای بسیار مهم و مثال‌زدنی این مرکز، بخش "بانوان نیکوکار" است که با هدف جذب بانوان نیکوکار داوطلب که بتوانند در ارائه خدمات کمک کنند، تشکیل شده است.

بانوان نیکوکار از جان و دل کار می‌کنند

حتی یک ساعت حضور در زمان فعالیتهای بخش بانوان نیکوکار نیز می‌تواند این مسئله را به اثبات برساند که این بانوان از جان و دل کار می‌کنند و کودکان این مرکز را مانند کودکان خود دوست دارند و به آنها عشق می‌ورزند.

یکی از فعالیتهای این بانوان، حمام کردن کودکان این مرکز است و صحنه‌هایی مثال‌زدنی که کمتر در این دوره و زمانه به چشم می‌خورد، در زمان این فعالیت مشاهده می‌شود.

بانوان نیکوکار در زمان حمام کردن بچه‌ها به چند گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنها بچه‌ها را شستشو می‌دهند، عده‌ای دیگر تن بچه‌ها را پس از شستشو خشک می‌کنند و گروه سوم نیز به آنها لباس می‌پوشانند.

در مواری مشاهده می‌شود که بعضی از کودکان به دلایل مختلف از حمام کردن طفره می‌روند و از این مسئله فرار می‌کنند ( و گاهی گریه هم می‌کنند)، درحالیکه این بانوان مهربان در چنین شرایطی با دلسوزی از این کودک خواهش‌ می‌کنند که اجازه دهد وی را حمام دهند و این کار را آنقدر مهربانانه انجام می‌دهند که سرانجام وی راضی به حمام گرفتن می‌شود.

"فرشتگان زمینی" هنوز وجود دارند

این کارها همراه با چنان عشق عمیق و قابل مشاهده‌ای انجام می‌شود که هر بیننده‌ای که در محل حضور داشته باشد، با دیدن این کارها اشک شوق می‌ریزد و باور می‌کند که "فرشتگان زمینی" هنوز وجود دارند.

بانوان نیکوکار کهریزک البرز که شعار نمی‌دهند بلکه "عشق به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست" را در مورد خود عملی کرده‌اند و به این ترتیب، مثالی بسیار بجا برای فعالیتهای خیریه و انسان‌دوستانه هستند.

این بانوان، عشق مادرانه صاف و بی‌آلایش خود به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مرکز یادشده را در بوق و کرنا نکرده‌اند و بدون هیچ ادعا و منتی، آهسته و بی‌سر و صدا و بی‌ریا به یاری این کودکان می‌شتابند.

حضور در جمع این بانوان در زمان ارائه خدمات، ثابت می‌کند که آنها کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مرکز یادشده را مانند کودکان خود دوست دارند و از جان و دل به آنها خدمت می‌کنند.

تهیه و تولید پوشاک و سایر لوازم مورد نیاز برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست موسسه خیریه کهریزک البرز از دیگر فعالیتهای داوطلبانه‌ در خصوص این موسسه است و این امر نیز به کمک نیروهای داوطلب در حال انجام است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص بخش بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک البرز گفت: این بخش از ارزشمندترین بخشهای این موسسه است که با فعالیتها و خدمات خود، به این موسسه و بهزیستی کمکهای شایانی می‌کنند.

افروز بهرامی ادامه داد: این بانوان داوطلب شده‌اند که در ارائه خدمات و فعالیتها به کهریزک و بهزیستی کمک کنند و خدمات و فعالیتهای مربوطه با کمک آنها پیش می‌رود.

کارآیی و تاثیر فعالیتهای نیروهای داوطلب، بالاتر از سایرین است

وی افزود: کارآیی و تاثیر فعالیتهای نیروهای داوطلب از جمله بانوان نیکوکار، بالاتر از سایرین است زیرا این افراد با کمال میل و بدون هیچ چشمداشت و منت و بدون هیچ اجباری، داوطلب شده‌اند که در انجام فعالیتها کمک کنند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: این افراد، بدون اینکه کسی آنها را مجبور کرده باشد، به انتخاب خودشان داوطلب شده‌اند و همین مسئله باعث می‌شود از جان و دل کار کنند و فعالیتهای آنها اثربخش‌تر باشد.

بهرامی ادامه داد: نیروهای داوطلب انجام فعالیتهای خیرخواهانه و انسان‌دوستانه در همه جای دنیا با عشق کار می‌کنند و فعالیتهای آنها شایان تقدیر و مثال‌زدنی است.

وی افزود: به عنوان مثال، پزشکانی که یک دوره زمانی در سال را به ارائه خدمات‌رسانی به کشورهای فقیر و محروم اختصاص می‌دهند، این عمل را با عشق و بدون هیچگونه اجباری انجام می‌دهند و به همین دلیل، کیفیت فعالیتهای آنها بسیار بالا است.

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: راه‌اندازی بخش بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک البرز، اقدامی بسیار مطلوب و اثربخش بود و به دنبال راه‌اندازی آن، امکان جذب نیروهای داوطلب و دلسوز افزایش یافته است.

کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری مردم است

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری مردم و تداوم جذب نیروهای داوطلب مردمی است و باید مردم به اهمیت همکاری در این خصوص توجه کنند تا بتوانیم شاهد پیشرفتهای خوب در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.

وی افزود: ممکن است بسیاری از مردم نتوانند از نظر مالی به بهزیستی کمک کنند که در این حالت، آنها می‌توانند در صورت امکان، جذب بخشهای مربوطه از جمله بخش بانوان نیکوکار شوند زیرا حتی کسانی که امکان حمایت مالی ندارند، هم می‌توانند جذب این بخش شوند.

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: به این ترتیب، کسانی که نمی‌توانند حمایت و کمک مالی کنند، می‌توانند بخشی از وقت خود را به انجام فعالیتهای خیرخواهانه و نیکوکارانه از جمله فعالیت در بخش بانوان نیکوکار اختصاص دهند.

لازم است بخش بانوان نیکوکار و سایر بخشهای داوطلبانه‌ای که به کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی در البرز کمک می‌کنند، به کمک رسانه‌ها در این استان معرفی شوند و بتوانیم از عشق، دلسوزی و خدمت بی‌منت و صادقانه چنین بخشهایی درس بگیریم و آنها را الگو قرار دهیم.

در دنیایی که "منیّت" و "خودخواهی" در بخش قابل توجهی از روابط انسانی در جوامع حکمرانی می‌کند، وجود نیروهای داوطلبی همچون بانوان نیکوکار - که از وقت خود، پول خود یا هر دو مایه می‌گذارند تا به دل دیگران شادی بیاورند و مرهمی بر زخمهای آنها باشند – بسیار دلگرم‌کننده و امیدوارکننده است.

گزارش: لعیا آراسته